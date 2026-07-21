“월드컵 오늘 끝나면, 어찌 상황이 돌아갈지 몰라 저희는 피신할 준비를 합니다. 달러는 치솟고 상황은 걷잡을 수 없이 돌아가고 있습니다. 테헤란은 조용한 가운데 각자가 전쟁 대비를 하네요. 생필품 도매시장은 이 더운 날씨에도 생필품 사려는 사람들로 바글거립니다. 저도 사러 왔다 인파가 너무 많은 걸 보고… 모든 국민들이 다시 전쟁을 준비하고 있음을 느낍니다.”



최근 테헤란의 현지 지인이 보내온 다급한 메시지는 지금 이란이 처한 실존적 위기의 고통을 생생하게 전한다. 2026년 여름, 뜨겁게 달아올랐던 이란은 월드컵의 열기가 채 가시기도 전에 전운의 공포로 급속히 얼어붙고 있다. 이 전쟁은 과연 언제, 어떤 방식으로 마무리될 것인가?



최고지도자 아야톨라 알리 하메네이의 사망 이후 거행된 웅장한 장례 행렬은, 오늘날 이란 정치가 얼마나 정교한 상징과 의례 위에 서 있는지를 압축적으로 보여주었다. 이슬람 정권은 엄숙한 애도와 추모의 공간을 체제 결속과 권력 승계를 위한 정치적 무대로 활용했다. 하메네이의 장례식과 추모 열기는 정권의 건재함을 확인하고 정당성을 다지는 장치가 되었고, 그 의례의 막이 내리기도 전에 권력 재편 국면 속에서 내부 결속을 명분으로 한 군사적 행동이 이어지고 있다.



그러나 이란 내부가 한목소리였던 것은 아니다. 아바스 아라그치 외교부 장관은 최근 인터뷰에서, 단 10%의 가능성이라도 남아 있다면 협상의 끈을 놓지 않으려 했다고 당시의 고뇌를 털어놓았다. 하지만 그와 같은 협상을 지지하는 목소리는 끝내 강경파의 군사적 판단 앞에 힘을 잃었다. 실제로 지난 17일 이란이 요르단의 무와파크 살티 공군기지(MSAB)를 겨냥해 감행한 탄도미사일 공습은 이번 위기의 정점을 찍었다. 이 공격으로 미군 장병들이 사망하는 일이 발생하면서, 중동 정세는 통제하기 어려운 확전 위기로 치닫고 있다. 이란이 내부의 불만을 외부로 돌려 체제를 지탱하려는 시도가, 이미 걷잡을 수 없는 실전 상황으로 번진 것으로 보인다.



이러한 긴장에 기름을 붓는 또 다른 축은 일관성을 잃은 미국의 대외정책이다. 트럼프 행정부는 오락가락하는 제재와 널뛰기식 협상안 사이를 오가며 사태를 더욱 불안정하게 만들었다. 외교적 해법을 모색하는 듯하다가도 돌발적인 군사 행동에 나서는 미국의 불안한 태도는 이란 강경파에게 명분을 제공했고, 국제 외교의 신뢰마저 크게 흔들어놓았다. 미국의 서명과 합의가 가볍게 취급되는 사이, 중동의 긴장은 통제하기 힘든 소용돌이 속으로 빨려 들어가고 있다.



결국 이 거대한 정치적 의례와 무력 충돌의 대가는 고스란히 무고한 시민들의 몫으로 남는다. 권력자들이 안전한 곳에서 강경한 언어를 쏟아내는 동안, 폭등하는 물가와 생존 위협, 전쟁의 공포 속에서 신음하는 것은 이란의 평범한 사람들이다. 나아가 요르단 공습으로 희생된 미군 장병들과 그 유가족을 비롯해, 소모적인 갈등에 내몰린 중동과 미국의 시민들 역시 이 대결의 대가를 함께 치르고 있다. 조국을 떠나거나 시골로 몸을 피해야 하는 이란 시민들의 한숨은, 우리에게 묵직한 경고를 던진다. 힘의 논리가 앞설 때 끝내 뒷전으로 밀려나는 것은 결국 평범한 사람들의 삶과 평화의 염원임을, 지금 우리는 깊이 되새겨야 한다.