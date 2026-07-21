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제조(製造)와 지조(智造)

입력 2026.07.21 20:06

수정 2026.07.21 20:08

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  • 송혁기 고려대 한문학과 교수

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[송혁기의 책상물림]제조(製造)와 지조(智造)

널리 사용되다가 언제인가부터 사라져 가는 어휘들이 있다. 미제(美製)라는 말도 그렇다. 가난을 딛고 산업화를 이루려 애쓰던 시절, ‘미제’는 높은 품질을 보장하는 선망의 언어였다. 그 어휘를 별로 쓰지 않게 된 것은 아마도, 도저히 넘을 수 없을 것만 같았던 그 기술의 벽을 우리가 어느새 넘어서서 그들과 어깨를 겨루게 되면서였을 것이다.

그러면서 미제 대신 많이 사용하게 된 말은 ‘메이드 인 차이나’, 즉 ‘중국제조(中國製造)’라는 말이었다. 중국이 ‘세계의 공장’을 자처하던 시기, 우리가 사용하는 거의 모든 공산품에서 볼 수 있는 말이었다. 한동안 가격이 저렴한 대신 품질이 떨어진다는 인상을 주던 표지였지만, 중국의 기술이 빠르게 발전함에 따라 그런 이미지를 벗어나고 있다. 이제 인도나 동남아시아 쪽으로 제조업이 옮겨가고 있고, 한편으로는 글로벌 제조업의 형태가 변화하면서 더 이상 특정 국가 제조라는 말 자체가 무색해지는 면도 있다.

최근 중국 상하이에서 열린 ‘세계인공지능대회(WAIC)’는 ‘중국제조’라는 말에 다시 엄청난 변화가 있으리라는 메시지가 발신된 자리였다. 시진핑 국가주석은 개막식에서 “‘중국지조(中國智造)’가 중국식 현대화의 빛나는 명함이 되었다”고 말했다. 근래 만들어진 ‘지조(智造)’라는 어휘는 지능형 제조, 즉 인공지능 기반의 스마트 팩토리를 뜻한다. 미국 중심의 AI 판도에 맞서서 세계의 AI 생산과 활용, 지원 체계를 선도하겠다는 야심을 천명한 것이다.

미국과 중국의 틈에서 우리가 어떤 위치를 점하고 나아가야 할지, 중차대한 결정이 필요한 시점이다. 다만 이 문제에 의견을 내놓을 만한 전문적 식견이나 경험을 지니지 못한 책상물림의 눈에 들어오는 것은, ‘중국지조’에 지능(知能)의 지(知)가 아닌 지혜(智慧)의 지(智)를 사용한다는 점이다. “인류의 지혜와 국제적 공감대로 인공지능의 발전을 이끌어”야 하며, 이를 위해 “폭넓은 합의에 기반을 둔 글로벌 AI 거버넌스 체계를 조속히 마련해야 한다”는 점을 강조한 시 주석의 연설도 의미심장하게 다가온다. 광폭으로 변화하는 기술 경쟁의 시대에 필요한 진정한 지혜를 위해서, 우리는 무엇을 준비하고 있는가.

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