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국밥 같은 사람

입력 2026.07.21 20:10

수정 2026.07.21 20:11

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  • 하지현 건국대 정신건강의학과 교수

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청바지에 흰 셔츠처럼 브랜드의 기본 디자인을 소개할 때 흔히 ‘국밥 같은 아이템’이라고 한다. 가격 대비 성능이 좋고, 유행을 타지 않으며, 실패 가능성도 낮은 데다 제 역할을 든든히 해내는 물건을 뜻할 때 쓴다. “그 돈이면 국밥이나 한 그릇 사 먹고 말지”라는 인터넷 밈에서 나왔다고 한다.

여기에서 나아가 두드러지게 화려한 역할을 하는 건 아니지만, 언제나 있어야 할 곳에 있고, 조용히 제 몫을 하는 사람을 ‘국밥 같은 사람’이라고도 한다. 스포츠 선수로 치면 대스타는 아니나 조용히 평균 정도의 성적을 꾸준히 내고, 실책 없이 어떤 포지션을 줘도 제 몫을 하는 선수와 같다.

재미있는 표현이라 아내에게 들어본 적 있냐고 물었다. 처음 들었다면서 전형적 남성 위주 표현이라는 반응이었다. 생각해보니 남자들의 점심 메뉴는 뻔하다. 국밥, 돈가스, 제육, 중식으로 한 바퀴 돌면 일주일이 가니까. 그중에서도 국밥은 호불호가 없고 실패가 없는 모두가 수긍하는 아이템이다. 그만큼 만만하고 편한 메뉴인 건 사실이다.

하지만 누가 나를 ‘국밥 같은 사람’이라고 하면 기분이 어떨까? 좀 김샐 것 같다. 이왕이면 ‘육각형 인재’ ‘유니콘’ ‘게임 체인저’인 게 낫지 않나 싶다.

바로 아쉬워하긴 이르다. 국밥은 가성비와 기본, 그리고 평범을 대변하는 단어지만 자세히 보면 국밥은 쉬운 음식이 아니다. 먼저 종류부터 다양하다. 곰탕, 설렁탕, 순댓국, 돼지국밥, 뼈감자탕, 선지해장국으로 나눌 수 있고 모두 근본재료가 다르다. 넓은 스펙트럼이 ‘국밥 같은’이란 표현을 만드는 데 일조했겠지만, 맛도 내용물도 다른데 국밥으로 통용될 뿐이다. 다만 국밥을 아우르는 공통점은 막상 집에서 만들기는 어렵다는 것이다.

잘되는 국밥집을 가보면 커다란 가마솥에 뼈와 고기를 넣고 12시간 넘게 푹 끓이는 걸 볼 수 있다. 그 전에 핏물을 빼고 초벌 삶기를 하고 기름을 걷어내는 노동이 들어간다. 그러니 집에서 만들기 어렵고, 식당에서는 적당한 가격에 부담 없이 한 끼를 해결할 수 있다. 겉보기엔 평범하지만 국밥 그 한 그릇에는 오랜 시간과 정성이 담겨 있는 셈이다. 그런 점에서 ‘국밥 같은 사람’은 만만하거나 평범한 존재가 아닌 것이다.

모든 국밥이 그렇듯, 눈에 띄지 않지만 기본은 하며 가성비까지 있는 국밥 같다는 것은, 평범하게 쉽게 일을 하는 거 같아 보이지만, 그 수준이 되기 위해 많은 경험과 노력이 녹아 들어가 있다는 걸 의미한다. 그만큼 기대치를 만족하는 평범함을 유지하는 것은 절대 쉬운 일이 아니다. 어렵게 몸을 날려 다이빙 캐치를 하는 선수보다 공이 올 궤적을 알아채 먼저 자리에 가서 쉽게 공을 잡는 야수가 진짜 잘하는 선수인 것과 같다.

이렇듯 하루를 보내며 일이 매번 아슬아슬하게 처리되지 않고, 쓱쓱 쉽게 잘 넘어가게 하고, 어떤 빈자리를 조용히 메우며 보통의 하루로 만들어주는 사람은 소중한 존재다. 누군가를 소개할 때 ‘국밥 같은 사람’이라고 하면 다소 김이 새는 느낌은 들지 모르지만 실은 최고의 칭찬인 이유다. 언제나 믿고 맡길 수 있으면서, 일정한 퀄리티를 유지해낸다는 말이니까. 살아가면서 누구에게나 믿고 찾을 수 있는 국밥 한 그릇 같은 사람이 된다는 것, 쉽지 않지만 해볼 만한 목표다.

하지현 건국대 정신건강의학과 교수

하지현 건국대 정신건강의학과 교수

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