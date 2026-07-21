‘웹툰도 체험’…차세대 XR 만화 플랫폼 세계 최초 개발

이안 오클리 카이스트 교수팀

스마트폰 화면 속 웹툰이 현실 공간으로 확장된다. 독자가 현실 공간에서 만화를 입체적으로 읽고 체험할 수 있는 차세대 확장현실(XR) 만화 플랫폼을 국내 연구진이 세계 최초로 개발했다.



카이스트는 전기및전자공학부 이안 오클리 교수(사진) 연구팀이 인간·컴퓨터 상호작용(HCI) 전문가와 웹툰 창작자, 독자 등 15명이 참여한 사용자 연구를 통해 XR 만화의 핵심 디자인 원칙과 발전 방향을 제시했다고 21일 밝혔다.



연구팀은 XR 환경에서 만화를 읽고 제작할 수 있는 플랫폼 ‘코믹스XR’을 개발하고 참가자들이 기존 인쇄 만화를 XR 환경으로 변환해 제작·체험하도록 했다. 웹툰의 무대를 화면에서 현실 공간으로 넓히며 미래 만화 콘텐츠의 새로운 가능성을 제시했다는 평가가 나온다.



종이 만화책에서 스마트폰 기반 웹툰으로 진화한 만화 산업의 다음 단계로 XR 기술을 주목한 연구팀은 메타 퀘스트 프로를 기반으로 코믹스XR 플랫폼을 구축했다. 이를 통해 화면에서는 구현하기 어려운 공간감과 입체 음향, 시선 추적 기술 등을 만화 감상에 접목했다.



실험 참가자들은 기기를 착용한 뒤 실제 공간에 3차원(3D) 캐릭터와 말풍선, 의성어 등을 자유롭게 배치하며 자신만의 만화 감상 환경을 구성했다. 그 결과 독자들은 단순히 평면 만화 페이지를 가상공간에 띄우는 방식보다 현실 공간의 깊이감을 활용한 연출을 선호하는 것으로 나타났다. 배경 뒤에 캐릭터를 배치하거나 말풍선을 별도 층으로 분리했을 때 몰입감이 높아졌다.

