‘독도지킴이’ 가수 김장훈, 동해해경 홍보대사 위촉

동해지방해양경찰청은 ‘독도지킴이’로 널리 알려진 가수 김장훈(사진)을 홍보대사로 위촉했다고 21일 밝혔다. 동해해경청은 독도 사랑을 실천해 온 김장훈의 활동이 지닌 상징성과 공익적 가치를 반영해 공식 홍보대사 위촉과 함께 경정 계급장을 수여했다.