“AI가 나아가야 할 곳, 불교 철학이 방향 제시” 하정우 전 청와대 AI수석 강연

하정우 전 청와대 AI미래기획수석(사진)은 “인공지능(AI)이 앞으로 나아가야 할 방향에 대해 불교 철학이 큰 방향성을 제시해줄 수 있을 것”이라고 말했다. 하 전 수석은 21일 서울 종로구 한국불교역사문화기념관에서 대한불교조계종 중앙종무기관 종무원 등을 대상으로 ‘AI시대 대한민국 성장전략과 불교적 관점에서 AI’라는 주제로 강연하며 이같이 말했다.



법명이 ‘혜우(慧友)’인 하 전 수석은 청와대 불자회장을 지낸 바 있다. 그는 “연기(緣起·이것이 있으므로 저것이 있다)처럼 AI의 결과도 독립적으로 생기지 않고 여러 요소의 연결 속에서 나타난다”며 “공(空)·무아(無我·고정된 자아가 없음)처럼 생성형 AI도 고정된 하나의 성격이 아니라 맥락과 설정에 따라 다양한 모습으로 나타난다”고 말했다. 또 “무상(無常·모든 것은 변함)처럼 생성형 AI도 고정불변하지 않고 빠르게 발전하므로 늘 최신성·맥락·검증이 중요하다”며 “업(業·몸·입·뜻으로 짓는 행위)과 인과처럼 생성형 AI도 입력·설계·피드백이 쌓여 결과를 만든다. 그래서 데이터, 사용, 책임의 방향이 중요하다”고 강조했다.



하 전 수석은 이어 “자비(慈悲)처럼 생성형 AI도 사람의 고통을 줄이고 도움을 넓히는 방향으로 설계·활용하는 것이 중요하다”며 불교 철학을 빌려 AI의 방향성을 제시했다.

