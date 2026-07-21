물리 이어 생물·화학까지…올림피아드 휩쓴 K영재들

‘생물올림피아드’ 출전 고교생 대표 4명 전원 금메달 쾌거 ‘화학’에선 금·은·동 휩쓸어…지난주 ‘물리’서도 전원 ‘금’

국제생물올림피아드에 출전한 한국 대표단 소속 고교생 4명이 전원 금메달을 따냈다. 국제화학올림피아드에서도 한국 대표단 모두가 금·은·동메달을 목에 걸었다.



지난주 열린 국제물리올림피아드와 국제청소년물리토너먼트에서도 한국이 금메달을 휩쓴 상황이어서 국내 과학 영재들을 향한 세계 과학계의 관심과 기대도 한층 높아질 것으로 보인다.



과학기술정보통신부와 한국과학창의재단은 지난 12~19일 리투아니아에서 열린 제37회 국제생물올림피아드에서 한국 대표단 4명 전원이 금메달을 획득했다고 21일 밝혔다.



올해 생물올림피아드에는 총 78개국 302명의 학생이 참가했다. 한국이 처음 대표단을 보낸 1998년 이래 최다 국가가 참여했다. 한국 대표단은 김민재(서울과학고 3)·배준수(경기과학고 3)·오지윤(서울과학고 2)·최재영(한국과학영재교 2)으로 구성됐다.



생물올림피아드는 참가자 대상으로 이론과 실험 평가를 절반씩 반영해 총점을 매겼다.



이론 평가에서는 세포생물학과 식물형태학 등에서 100문항이 출제돼 과학적 사고력을 측정했다.



실험 평가 관련 문제는 분자생물학 등에서 나왔고 관찰·해부와 데이터 해석 능력을 확인했다. 한국 대표단을 이끈 한국생물올림피아드위원회 김재근 단장은 “앞으로도 생명의 신비를 밝히는 데 더 적극적으로 참여해 자신의 재능을 발전시키기를 바란다”고 말했다.



지난 10~19일 우즈베키스탄에서 총 92개국 368명의 학생이 참가한 가운데 개최된 제58회 국제화학올림피아드에서도 한국 대표단 전원이 메달을 목에 걸었다. 김상연(인천과학예술영재교 3)·임장호(광주과학고 3)가 금메달, 김도훈(광주과학고 3)이 은메달, 이은성(대구과학고 3)이 동메달을 획득했다.



앞서 다른 국제대회에서도 한국 영재들은 자신들의 뛰어난 지적 능력을 세계 과학계에 증명했다.



지난주 콜롬비아에서 열린 국제물리올림피아드에서 한국 대표단 5명 전원이 금메달을 거머쥐었고, 스위스에서 개최된 국제청소년물리토너먼트에서도 금메달은 한국 학생들로 구성된 연구팀이 차지했다.



과기정통부는 “올해 한국 대표단은 이달부터 다음달까지 열리는 수학, 정보, 지구과학 관련 국제올림피아드에 잇따라 참가할 예정”이라고 밝혔다.

