3년+1년 옵션·이적료 76억원…‘16번’ 황인범, FC포르투 갔다

포르투갈 리그 31번 정상 ‘명문’ 챔스·유로파리그도 2번씩 우승 2016년 석현준 이어 두 번째로

한국 축구대표팀 미드필더 황인범(30)이 포르투갈 프로축구 프리메이라리가 명문 FC포르투로 이적했다.



포르투는 21일 “황인범이 3년 계약과 1년 연장 옵션이 포함된 계약서에 서명했다. 이적료는 450만유로(약 76억원)”라며 “등번호 16번 유니폼을 입는다”고 발표했다. 한국 선수가 포르투 유니폼을 입는 것은 2016년 1월 석현준에 이어 황인범이 두 번째다.



황인범은 2015년 대전하나시티즌에서 K리그에 데뷔했다. 2018 자카르타·팔렘방 아시안게임 금메달을 획득하며 해외 진출의 발판을 마련했고, 2019년 미국 메이저리그사커(MLS) 밴쿠버 화이트캡스로 이적했다.



이후 2020년 러시아 루빈 카잔으로 이적한 황인범은 올림피아코스를 거쳐 2023년 츠르베나 즈베즈다에 입단했다. 즈베즈다에서 리그 우승과 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 출전 등을 경험했고 2024년부터는 네덜란드 페예노르트에서 활약했다.



황인범은 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서도 강한 인상을 남겼다. 조별리그 A조 1차전 체코전에서 1골 1도움을 기록하며 한국의 2-1 승리를 이끌었다.



포르투는 포르투갈 리그에서 31차례 우승한 명문이다. UEFA 챔피언스리그(1986~1987시즌, 2003~2004시즌)와 UEFA 유로파리그(2002~2003시즌, 2010~2011시즌)에서도 각각 두 차례 정상에 올랐다. 포르투갈 현지 언론은 황인범을 프란체스코 파리올리 감독 체제에서 중원 중심을 맡을 즉시 전력으로 평가하고 있다.



황인범은 구단과의 인터뷰에서 자신의 축구 영웅으로 박지성을 꼽았다. 그는 “포르투 같은 역사적인 클럽에 합류하게 돼 매우 자랑스럽다”며 “팬들에게 하루빨리 경기장에서 좋은 모습을 보여드리고 싶다”고 소감을 밝혔다. 포르투는 “한국 국가대표 미드필더가 드라강(에스타디우 두 드라강)에 왔다”는 문구로 새 영입을 환영했다. 에스타디우 두 드라강은 포르투 홈 구장 이름이다.

