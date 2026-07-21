전기차, 필요할 때 전력 꺼내쓰는 ‘바퀴 달린 배터리’ 된다

현대차 V2X 서비스 ‘올데이에너지’ 출시…영국부터 주요 국가로 확대

현대자동차그룹이 전기차를 ‘바퀴 달린 배터리’로 활용하는 ‘V2X’(Vehicle-to-Everything) 서비스를 출시한다.



현대차그룹은 21일 V2X 통합 서비스인 ‘올데이에너지’를 글로벌 출시한다고 밝혔다. V2X는 전기차 배터리와 전력망을 양방향으로 연결하는 기술이다. 전기 이용 금액이 낮은 시간대에 전기차를 충전하고, 이후 필요할 때 전기차의 전력을 쓰거나 외부에 보낼 수 있어 에너지 비용을 줄일 수 있다.



이번 서비스는 그동안 개별 운영해왔던 현대차의 시범 서비스들을 통합한 것이다. 현대차는 그동안 제주도에서 전기차를 전력망과 연결해 전력을 저장하거나 반대로 공급하는 ‘V2G’(Vehicle-to-Grid) 서비스를, 미국에서는 재해 상황 시 전기차 전력을 가정의 비상 전력으로 활용하는 ‘V2H’(Vehicle-to-Home) 서비스를 운영했다. 또 유럽 권역에서는 네덜란드에서 V2G 서비스와 더불어 전기요금 변화에 맞춰 전기차 충전 속도를 지능적으로 제어하는 ‘V1G’(스마트충전) 서비스를 선보이기도 했다.



현대차는 영국부터 올데이에너지 서비스를 시작해 주요 국가에 차례대로 확대 시행할 예정이다. 하나은행과는 ‘올데이에너지 내맘적금’ 가입 이벤트를 진행해 5000명을 대상으로 연 최고 4.5%의 금리도 제공한다. 현대차그룹 관계자는 “올데이에너지라는 하나의 이름 아래 V2X 서비스를 운영함으로써 고객들에게 일관되고 신뢰할 수 있는 에너지 서비스 이용 경험을 제공하고자 한다”고 말했다.

