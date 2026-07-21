스타벅스, 내달부터 ‘시니어 바리스타 교육’ 재개

중단됐던 사회공헌 다시 추진

스타벅스코리아가 한국시니어클럽협회와 함께 다음달부터 ‘시니어 바리스타 교육 지원사업’을 재개한다. ‘5·18 탱크데이’ 행사 파문 이후 중단했던 사회공헌사업을 다시 하는 것이다.



스타벅스는 지난 20일 지원센터에서 한국시니어클럽협회와 상생 교육장 오픈 약정식을 했다고 21일 밝혔다. 새 교육장은 기존 군포 상생 교육장과 함께 운영한다. 이에 스타벅스는 시니어 바리스타 교육 인원이 기존의 2배인 연간 1000명까지 늘어날 것으로 예상한다.



상생 교육장 2호점은 양질의 커피를 추출하는 에스프레소 머신과 제빙기 등 음료 제조 전문장비를 비롯해 실제 주문을 체험해볼 수 있는 POS 기기, 특강을 위한 다목적 강의실과 교육장 등 실제 스타벅스 바리스타들이 이용하는 교육시설과 유사한 환경으로 만든다.



다음달부터 시니어 바리스타 교육을 재개하고, 연말까지 500여명을 대상으로 역량 강화 교육 프로그램을 운영한다. 커피 추출, 우유 스팀, 라테아트 스킬 등 기본적인 실습 교육부터 주요 커피 생산지와 원산지별 풍미 특징, 커피 및 서비스 노하우 등 지식 함양을 위한 이론 교육을 함께 진행한다.



스타벅스는 2019년부터 보건복지부, 한국시니어클럽협회와 함께 시니어 바리스타 일자리 지원사업을 해왔다.

