롯데, K패션 해외 진출 플랫폼 ‘시동’

‘롯데백화점 넥스트랩’ 출범…베트남서 첫발, 통관·마케팅 등 지원

롯데백화점이 유망 K패션 브랜드의 해외 진출을 돕는 플랫폼 ‘롯데백화점 넥스트랩’이 출범했다.



롯데백화점은 K패션 브랜드의 해외 진출을 돕기 위해 자사의 글로벌 유통망과 현지 운영 노하우를 활용해 수출 통관부터 인테리어, 마케팅까지 지원하는 넥스트랩을 시작한다고 21일 밝혔다.



롯데백화점은 국내 유통업계 중 유일하게 직접 해외에서 백화점을 운영하는 만큼 해외 팝업부터 현지 시장 검증, 정식 입점까지 ‘팝업, 인큐베이팅, 입점’ 구조를 구축한 것이 강점이다. 이에 해외 직영점과 제휴 점포에 K패션 팝업공간을 마련해 소비자 반응과 사업성을 검증하고, 성과를 낸 브랜드에는 베트남 등 롯데의 해외점포에 입점할 수 있는 기회를 제공할 계획이다.



첫 행선지는 베트남의 ‘롯데몰 웨스트레이크 하노이’다. 2023년 문을 연 이곳은 올해 누적 매출 1조원 달성이 예상되는 등 베트남 대표 쇼핑몰로 성장했다.



스트리트 패션 브랜드 ‘무센트’가 첫 번째 브랜드로 참여한다. 오는 24일부터 다음달 4일까지 롯데몰 웨스트레이크 하노이에서 첫 베트남 팝업을 열고 볼캡과 가방, 캐주얼웨어 등 대표 상품을 선보인다. 롯데백화점은 무센트를 시작으로 ‘세터’ ‘노매뉴얼’ 등 연말까지 총 5개 K패션 브랜드의 팝업을 운영할 예정이다. 올 하반기에는 일본 도쿄와 오사카에서도 팝업을 추진한다.



내년에는 넥스트랩을 상설형 K패션 전문관으로 확대할 계획이다. 베트남과 일본 등에 ‘넥스트랩’을 내건 상설 팝업공간을 선보여 연간 수십 개 K패션 브랜드의 해외 진출을 지원한다는 구상이다.

