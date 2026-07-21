대한항공, 야생동물 불법거래 차단 동참

멸종위기종 보호 등 공동 대응…글로벌 운송 TF ‘버킹엄궁 선언’ 서명

대한항공이 야생동물 불법거래를 근절하기 위한 글로벌 운송 태스크포스(TF)에 동참한다. 대한항공은 최근 영국 ‘버킹엄궁 선언’에 서명했다고 21일 밝혔다. 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 방침에 따라 불법 야생동물 거래 경로를 차단하고 멸종위기종을 보호하는 조치다.



버킹엄궁 선언은 2016년 3월 야생동물 불법거래 및 운송 경로를 차단하기 위해 합의한 국제적인 공동선언이다. 야생동물 및 가공품 불법거래와 관련한 정보 공유, 의심 정보 관계기관에 신고, 불법거래로 의심되는 화물의 운송 거부 등 실행 조항 11개로 구성돼 있다. 서명 기업들은 영국 왕실 산하 국제야생동물보호연합인 ‘유나이티드 포 와일드라이프(United for Wildlife) TF’에 참여하며 버킹엄궁 선언 조항들을 이행한다.



국내 항공사가 버킹엄궁 선언에 서명한 건 이번이 처음이다. 대한항공은 야생동물 및 가공품 불법거래를 막기 위한 보안체계 강화, 임직원 교육, 운송 거부 등을 시행할 방침이다. 윌리엄 헤이그 유나이티드 포 와일드라이프 공동의장은 “항공 부문이 야생동물 불법거래 적발과 억제 능력 강화에 기여할 것”이라고 밝혔다.



대한항공 관계자는 “면밀한 모니터링과 적극적인 지원으로 야생동물 불법거래를 근절하고 전 세계 생물다양성을 보전하기 위한 역할을 다하겠다”고 말했다. 대한항공은 올해 1월 불법거래가 의심되던 뉴질랜드 토종 희귀종 보석도마뱀의 본국 송환을 무상으로 지원했다.

