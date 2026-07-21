신세계, 오코 손잡고 럭셔리 부동산 공략

정용진, 프라퍼티 대표로 첫 승부수…아만과 호텔 등 개발 우선 추진

신세계그룹이 글로벌 부동산 개발회사인 오코(OKO)그룹과 합작사(조인트벤처·JV)를 설립해 호스피탈리티(리조트·관광) 개발 사업에 나선다.



정용진 신세계그룹 회장과 블라디슬라프 도로닌 오코그룹 회장이 최근 서울 강남구 조선팰리스호텔에서 신세계프라퍼티와 오코그룹 간 합작사 설립 협약식을 했다고 신세계가 21일 밝혔다. 양측은 합작사에 5억달러(약 7500억원)의 초기 투자금을 조성할 방침이다.



이번 사업은 정 회장이 지난달 스타필드·프리미엄아울렛 사업을 하는 신세계프라퍼티의 대표이사를 맡은 뒤 처음 수행하는 대형 프로젝트다.



오코그룹은 프리미엄 호텔·리조트 브랜드인 ‘아만(Aman)’과 ‘자누(Janu)’를 운영하는 아만그룹의 호텔·레지던스 개발을 주관해온 회사다. 도로닌 회장이 두 회사를 모두 소유하고 있다.



합작사는 우선 아만과 자누의 호텔·레지던스 개발을 추진할 계획이다. 또한 국내외 복합 상업용 부동산 개발 사업에서도 협력하기로 했다.



정 회장은 “이번 전략적 파트너십은 한국에서 검증된 신세계프라퍼티의 개발 모델이 글로벌 호스피탈리티 시장에서도 효과적으로 적용될 수 있다는 확신을 반영한 것”이라며 “긴밀한 협력과 상호보완을 통해 럭셔리 호스피탈리티 시장에 새 기준을 제시하겠다”고 밝혔다. 도로닌 회장은 “양사의 전문성을 바탕으로 글로벌 무대에서 탁월한 개발 사업 기회를 함께 모색해 나가겠다”고 했다.

