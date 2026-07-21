“서류 더미와 씨름…하루 0~3시간 잔다”

다카이치 일 총리, SNS에 장문의 글 지지율 곤두박질에 “힘내겠다” 강조도

다카이치 사나에 일본 총리(사진) 내각 지지율이 40%대로 내려가며 출범 이후 최저를 기록한 가운데 다카이치 총리가 “하루 0~3시간만 자면서 일하고 있다”고 강조했다.



다카이치 총리는 20일 SNS에 장문의 글을 올리고 최근의 바쁜 일과를 소개했다. 그는 “7월 들어 주말마다 ‘호네부토(일본의 경제·재정 운용 기본방침)’ 등에 관한 두꺼운 자료를 이른 아침부터 늦은 밤까지 계속 읽었다”며 “말 그대로 서류 더미와 씨름하며 시간을 보냈다”고 적었다.



지난 주말에도 쌓인 e메일 수천 통을 처리하느라 새벽까지 업무에 쫓겼다면서 총리 취임 이후로는 “0~3시간 수면이 일상화돼 있었다”고 했다.



이어 밤까지 일하느라 개인 시간이 사실상 없는 보통의 평일과 달리 월요일이자 휴일인 이날은 “정말 감사한 시간”을 보냈다면서 “오랜만에 5시간이나 잠을 잘 수 있었고 점심 이후에는 미뤄두었던 일을 한꺼번에 처리했다”고 밝혔다. 매년 7월 셋째 주 월요일은 일본의 공휴일인 ‘바다의날’이다.



다카이치 총리는 손수건과 속옷을 다림질하고 느슨해진 재킷의 단추를 단단히 다는 등 그날 처리한 집안일을 상세히 열거하기도 했다. 그는 “이제 회기 말까지 사용할 손수건과 속옷을 충분히 준비해둘 수 있게 됐으니 내일부터 다시 힘을 내겠다”며 글을 마무리했다.



지난해 10월 출범 후 줄곧 높은 지지율을 유지해온 다카이치 총리는 최근 지지율 하락에 직면했다.



이날 마이니치신문이 공개한 전국 여론조사에서 다카이치 내각 지지율은 41%로 6월(51%)보다 10%포인트 떨어진 것으로 나타났다. ‘내각을 지지하지 않는다’는 응답은 44%로 내각 출범 이후 처음 ‘지지한다’는 응답을 앞섰다. 같은 날 아사히신문이 공개한 여론조사 결과도 비슷하다. 다카이치 내각 지지율은 53%로 6월 조사(60%)보다 하락했다.



이는 여성의 일왕 즉위를 막는 내용의 ‘황실전범(皇室典範)’ 개정이 여론의 지지를 얻지 못한 데 따른 것으로 풀이된다.



지난 17일 일본 참의원은 전후 왕족 신분을 박탈당한 구 왕족 가문의 남계 남성을 양자로 맞이할 수 있도록 하는 내용으로 전범을 개정했다. 이에 따라 양자의 친아들이 왕위 계승 자격을 갖게 된다.



현 나루히토 일왕의 외동딸인 아이코 공주 대신 남이나 다름없는 남성이 왕위를 이을 수 있도록 한 것이다. 특히 일본 최초의 여성 총리인 그가 여성의 왕위 계승에는 반대하고 나선 데 대한 지적도 이어지고 있다.

