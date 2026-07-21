[시스루 피플]국방장관 사퇴 한 달 만에…영국 새 내각 ‘넘버2’ 재무장관 컴백

‘노동당 온건파’ 존 힐리

국방비 비판 사임 후 스타머 실각

FT “새 총리 버넘 최고 파격 인선”

제조업 부흥·국방 증액 추진할 듯

노동당 전통 지지층 결집 포석도

앤디 버넘 영국 신임 총리가 20일(현지시간) 취임 직후 첫 내각 인선으로 존 힐리 전 국방장관(66)을 재무장관에 임명했다. 영국 내각에서 재무장관은 총리 다음 가는 ‘실세’로 꼽힌다.



영국 파이낸셜타임스(FT)는 이를 두고 “버넘의 첫 인선 가운데 가장 충격적인 결정”이라고 평했다. 힐리가 불과 한 달 전 키어 스타머 전 총리 정부를 정면으로 비판하며 국방장관직 사표를 냈던 인물이기 때문이다. 당시 그의 사임은 스타머 정부 붕괴를 앞당긴 결정적 계기 중 하나로 평가됐다.



힐리는 지난달 장관직에서 물러나며 정부의 국방 투자 계획을 강도 높게 비판했다. 그는 스타머 내각이 2030년까지 국방비를 국내총생산(GDP)의 3% 수준으로 늘리겠다고 약속했지만, 실제 계획은 2.68% 수준에 그쳤다고 지적했다. 사임서에서 스타머 전 총리가 “러시아가 2030년 이전 북대서양조약기구(나토) 회원국을 공격할 가능성이 있다”고 경고한 점을 언급하며 “위협은 인정하면서도 예산은 뒷받침하지 않는다”고 꼬집었다.



특히 힐리는 국방 예산을 둘러싸고 당시 레이철 리브스 재무장관과 충돌했다. 당시 힐리는 주변에 “재무부는 의지가 없고 총리는 능력이 없다”고 말할 정도로 강하게 반발한 것으로 알려졌다. 그의 사퇴와 함께 국방차관과 보좌진도 동반 사임하면서 노동당 정부 출범 이후 최대 규모의 안보라인 집단 이탈 사태가 벌어졌다.



힐리는 임명 직후 “버넘 총리와 오랫동안 알고 지낸 사이이며 가치관과 비전을 공유한다. 새로운 희망과 새로운 경제를 함께 만들어가겠다”고 밝혔다. 이어 “재정 통제는 모든 재무장관의 첫 번째 의무이며 경제 안정과 국가 안보의 토대”라면서 “더 위험해진 국제 정세 속에서 영국은 동맹국에 대한 국방 약속도 반드시 지킬 것”이라고 강조했다.



BBC는 힐리가 재무장관이 되면서 리브스 전 재무장관이 반대했던 국방 예산 확대를 적극 추진할 가능성이 크다고 전망했다. 버넘과 힐리 모두 제조업 부흥과 재산업화를 핵심 경제 정책으로 내세우고 있다는 점도 향후 새 정부 경제정책의 주요 변화로 주목된다.



힐리는 1997년부터 하원의원을 지낸 노동당의 중진 정치인이다. 화려한 정치 스타일보다 실무 능력과 안정감을 인정받아 당내 신망이 두텁고 특정 계파 색채가 강하지 않은 온건파로 분류된다.



토니 블레어 정부부터 고든 브라운, 에드 밀리밴드, 제러미 코빈, 키어 스타머 체제에서도 모두 핵심 역할을 맡아온 몇 안 되는 정치인이다. 2002년 브라운 내각에서는 재무차관을 지냈고 노동당이 야당이던 시절에는 주택·보건 정책을 담당했다. 2020년부터는 노동당 예비내각 국방장관을 맡았고 스타머 정부 출범 이후 국방장관에 올랐다.



국방장관 시절에는 국방 전략 재검토를 주도하고 미국과의 협력을 강화했다. 스타머 전 총리를 설득해 2027년까지 국방비를 GDP의 2.5%로 늘리는 계획을 이끌어낸 점이 대표적 성과로 꼽힌다.



힐리는 잉글랜드 북부 웬트워스·디어니 지역구를 대표하는 의원이다. 이 지역은 한때 노동당이 수십 년간 압도적 우위를 점했던 이른바 ‘붉은 장벽’의 핵심 지역이다. 노동조합총연맹(TUC) 캠페인 책임자 출신인 그는 노조와 산업 노동자층을 기반으로 성장한 정치인으로, 노동당의 전통적 정체성을 상징한다는 평가를 받는다.



버넘 총리 역시 맨체스터를 중심으로 한 북부 산업지대를 기반으로 성장해 ‘북부의 왕’이라는 별명을 얻었다. 이런 점에서 버넘이 힐리를 ‘넘버 2’에 기용한 것은 노동당의 전통적 지지 기반을 재결집하겠다는 메시지라는 해석이 나온다.

