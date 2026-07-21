아세안 외교장관회의 개막…미·중 대리전 ‘남중국해 갈등’ 해법 찾는다

23일까지 필리핀 마닐라서 진행

2년 만에 회담 하는 중국·필리핀

‘남중국해 충돌’ 책임 공방 예고

회원국 단결된 입장 나올지 주목

동남아시아국가연합(아세안) 외교장관 회의가 21일 필리핀 마닐라에서 개막했다. 미·이란 전쟁이 다시 격화되고 남중국해를 둘러싼 긴장이 미·중 대리전 양상으로 흐르는 등 지정학적 불안이 고조된 가운데 열린다는 점에서 주목된다.



아세안 회원국들은 이날 장관회의 개막을 선언했다. 회의는 23일까지 사흘간 이어진다. 한국, 중국, 미국, 러시아, 호주, 유럽연합(EU)의 외교 수장들도 부대 행사인 아세안지역안보포럼(ARF) 참석 등을 위해 마닐라를 방문했다.



회원국들은 본회의 후 발표한 공동성명에서 미국·이란 전쟁 재개에 대해 “심각한 우려”를 표명하며 이로 인해 역내 무역과 식량·에너지 안보가 더욱 큰 타격을 받을 수 있다고 밝혔다. 또 해상 안전과 안보 유지, 항행과 비행의 자유 수호의 중요성을 강조하며 “호르무즈 해협에서 선박과 항공기의 안전하고 방해받지 않는 지속적인 통행”이 회복돼야 한다고 촉구했다.



중국과 필리핀은 2년 만에 외교장관 회담을 열 계획이다. 이번 회담을 앞두고 양국은 남중국해 영유권 분쟁지인 세컨드 토머스 암초(중국명 런아이자오·필리핀명 아융인) 인근에서 충돌하며 긴장이 고조됐다. 양측은 각각 무력 충돌 영상을 공개하며 비난전을 벌였다.



필리핀군은 전날 중국 해경이 모터보트를 타고 접근해 나무 곤봉 등으로 비무장 상태의 필리핀 병사들을 공격했다고 주장했다. 중국군은 필리핀이 사실을 왜곡하고 누명을 씌웠다면서 필리핀 해경이 순찰 중이던 소형 순찰정에 다가와 먼저 막대기, 노 등으로 공격했다고 밝히며 영상을 공개했다.



미 국무부는 이날 토미 피곳 대변인 명의 성명을 내고 “중국의 위험하고 공격적인 행위를 규탄한다”면서 “우리는 동맹인 필리핀과 함께하며 이번 사건에서 필리핀 해군 장병이 보여준 전문성과 자제력을 높이 평가한다”고 밝혔다.



마보 난징대 교수는 중국 관영 글로벌타임스를 통해 필리핀의 행위를 ‘도발’로 규정하고 미국이 이를 이용했다고 지적하면서 이 사건이 “아세안 국가들 사이에서 중국과 미국의 영향력 경쟁과 밀접한 관련이 있다”고 말했다.



남중국해 문제는 아세안에 중대한 이슈지만 나라마다 대중국 대응과 해법을 둘러싼 온도차가 커 단결된 입장을 보이지 못하고 있다. 필리핀은 미·일과 군사 동맹을 강화하는 반면 베트남은 남중국해에 인공섬을 건설하는 중국식 전략을 채택해 중국에 맞서고 있다.



중국은 아세안 국가들과 2002년 체결한 남중국해 당사국 행동선언을 통해 문제를 평화적으로 해결하겠다고 했지만 이 역시 지지부진한 상황이다. 중국은 미국 등의 개입을 이유로 꼽고 있다. 마코 루비오 미 국무장관은 19~24일 마닐라에 머무르며 아세안 고위 관계자들과 접촉한다. 22일 한·미·일 회담도 예정돼 있다.



또 다른 현안은 중동 문제다. 아세안 장관들은 중동분쟁의 평화적 해결을 촉구하는 선언을 할 예정이다. 아세안 국가들은 올 상반기 호르무즈 해협 폐쇄로 인한 유가 상승으로 큰 고통을 겪었다.



미얀마 문제도 논의된다. 아세안 외교장관들은 지난 12일 방콕에서 틴 마웅 스웨 미얀마 외교장관과 비공식 회담을 했다. 이는 2021년 군사쿠데타 이후 아세안 외교장관과 미얀마 외교장관 간 첫 대면 회담이다.

