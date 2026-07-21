‘새만금 내국인 카지노’ 논란에 이원택 전북지사 “원론적 구상”

복합리조트 설익은 정책에 혼선 새만금개발공사는 “긴밀 협의” 강원랜드 있는 정선 “영역 침범”

이원택 전북지사(사진)가 ‘새만금 내국인 출입 카지노’ 추진 구상과 관련해 돌연 말을 바꾸면서 논란이 커지고 있다. 지역 시민사회 등에서 부정적 여론이 확산하자 발을 뺀 것으로, 섣부른 발표로 정책 혼선을 야기했다는 지적이 나온다.



21일 취재를 종합하면, 새만금 내국인 카지노 유치는 애초 도지사직 인수위원회 최종보고서와 취임 기자회견 배포자료 등에는 포함되지 않았던 내용이다. 이 지사가 새만금 내국인 카지노를 포함한 복합리조트 조성 필요성을 밝힌 것은 지난 13일 기자회견이 처음이었다. 그는 같은 날 자신의 SNS에서도 ‘새만금 광활한 부지를 채울 복합리조트(내국인 카지노 포함) 조성을 위한 전북특별법 개정’을 민선 9기 도정 4대 중점 방향 가운데 하나로 명시했다.



그러나 이 지사는 이날 기자와 통화하며 “(새만금 내국인 카지노를) 하겠다고 발표한 것이 아니라 원론적인 구상이었을 뿐”이라면서 “질문이 나와 부주의하게 답변했을 뿐 추진을 결정한 것은 아니어서 철회 대상도 아니다”라고 말했다. 그러면서 “도 차원의 공식 검토는 없었다”고 밝혔다.



도청 내부에서도 사전 검토와 실무 협의 과정이 없었다는 반응이 나온다. 전북도 관계자는 “카지노와 관련해 내부적으로 진행된 협의나 검토는 없었다”며 “공식 논의가 없었던 만큼 시민사회의 철회 요구 등과 관련해서도 도 차원의 입장을 정리하는 데 어려움을 겪고 있다”고 말했다.



반면 새만금개발공사의 설명은 다르다. 나경균 새만금개발공사 사장은 최근 “지난해부터 이 지사와 내국인 카지노를 포함한 복합리조트 조성 방안을 논의해왔다”며 “최근 프랑스 출장 기간에도 국제전화로 관련 사안을 협의했다”고 밝힌 바 있다. “공식 검토는 없었다”는 이 지사 입장과 배치되는 내용이다.



이창엽 참여자치전북시민연대 사무처장은 “정책 추진 경위와 의사결정 과정에 대해 도민이 납득할 수 있는 설명이 필요하다”며 “기자회견이라는 공식석상과 SNS에서 핵심 과제로 제시한 정책을 논란이 커졌다는 이유로 뒤늦게 ‘단순 아이디어였다’고 하는 것 또한 스스로 정책 신뢰를 훼손하는 것”이라고 말했다.



한편 강원 정선군의회는 이날 성명을 내고 이 지사의 새만금 내국인 출입 카지노 추진 발언을 비판했다. “강원랜드 내국인 카지노는 석탄산업 합리화 조치로 터전을 잃은 주민들이 피와 눈물로 쟁취해낸 유일한 구제 장치이자 법적 권리”라며 “전북도가 내국인 카지노 영역까지 침범하려는 것은 국가적 사행산업의 무분별한 확산을 부추기고, 지자체 간 불필요한 갈등을 조장해 국론을 분열시키는 처사”라는 것이다.

