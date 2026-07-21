462만 개인정보 털린 따릉이, 보상은 30일 정기권

공단 “유통·2차 피해 확인 안 돼”

서울시설공단이 정보 유출 피해를 본 서울 공공자전거 ‘따릉이’ 회원 400여만명에게 ‘30일 정기권’을 일괄 지급하기로 했다.



서울시설공단은 따릉이 회원정보 유출사고와 관련해 경찰청·개인정보보호위원회와 협의해 개인별 유출 항목을 확정하고 유출 회원 약 462만명에게 개별 문자메시지 및 홈페이지 안내를 시작한다고 21일 밝혔다.



안내 문자에는 이용자 아이디(ID), 휴대전화 번호, 생년월일, 성별, 체중, e메일, 우편번호, 주소 등과 함께 개인별 실제 유출 항목과 유출 경위, 피해 예방 수칙이 담긴다. 유출 항목은 가입 시점과 경로에 따라 회원마다 다를 수 있다.



문자는 하루 120만건씩 순차 발송된다. 2024년 6월 이후 전화번호를 변경했거나 문자 수신을 거부한 회원은 이를 받지 못할 수 있다.



공단은 개인정보가 유출된 이용 시민에게 5000원 상당의 따릉이 30일 정기권(1시간 이용 쿠폰)을 일괄 제공한다. 보상 쿠폰은 다음달 중 따릉이 애플리케이션(앱)을 통해 지급된다. 발급된 시점으로부터 3개월 안에 사용해야 한다. 이미 정기권을 갖고 있는 회원은 기존 이용권이 만료된 후 3개월 내 쓰면 된다.



공단은 2024년 6월 유출사고 발생 후 현재까지 유출된 개인정보가 제3자에게 유통되거나 이로 인해 2차 피해가 일어난 사례를 확인하지 못했다고 밝혔다. 공단 관계자는 “유출 사건과 관련해 관계기관의 조사 및 확인 절차에 성실히 협조하고 있다”며 “추가적인 사실이 확인되면 신속히 안내할 것”이라고 했다.



공단은 사고 원인이 된 웹 취약점을 보완하고 이상 접속 모니터링을 강화했다. 재발 방지를 위해 보안 진단과 모의 침투 테스트도 정례화한다.



한국영 서울시설공단 이사장은 “이번 개인정보 유출사고로 시민 여러분께 걱정과 불편을 드려 다시 한번 사과드린다”며 “보안 체계를 전면 재정비하는 한편 유관기관과 긴밀히 협력해 시민 여러분이 안심하고 따릉이를 이용하실 수 있도록 총력을 다해 대응하겠다”고 전했다.

