윤석열에 “두목” “반대파 청소”…유병호가 ‘감사원 실세’ 된 방법

특검, 2022년 5월 작성 메모 확보 대통령에 승진 직접 청탁한 정황 대가로 관저 이전 의혹 감사 무마 사조직 ‘타이거파’ 실체도 첫 확인

‘대통령 관저 이전 감사 조작’ 의혹으로 구속된 유병호 감사위원(사진)이 윤석열 전 대통령을 ‘두목’이라 부르며 감사원 사무총장 승진을 청탁한 정황이 나타났다.



21일 경향신문 취재 결과 권창영 2차 종합특검팀은 유 위원이 2022년 5월 말 작성한 메모를 압수수색으로 확보했다. 메모 중엔 윤 전 대통령을 ‘두목’이라 지칭하며 “반대파를 청소하려면 권한이 필요하다” “두목에게 연락했다”는 내용이 있는 것으로 파악됐다. ‘반대파’에 대한 원색적인 비난도 적혀 있었다고 한다.



특검은 이 메모를 토대로 유 위원이 윤 전 대통령에게 승진을 직접 청탁했을 수 있다고 본다. 그는 2022년 3월 윤 전 대통령의 인수위원회 정무사법행정분과위원회 전문위원을 지내며 윤 전 대통령과 연을 맺었다. 유 위원은 메모를 작성하고 한 달쯤 지난 2022년 6월15일 감사연구원장에서 감사원 사무총장으로 승진했다.



특검은 유 위원 휴대전화 포렌식을 통해 감사원 사조직 ‘타이거파’의 실체도 파악했다. 특검은 유 위원 등 7명으로 구성된 타이거파가 서해 공무원 피살 사건, 부동산 통계 조작 사건 등 문재인 정부 실책을 파헤치는 감사를 주도한 것으로 판단한다. 타이거파의 존재가 수사로 확인된 것은 이번이 처음이다.



특검은 지난 20일 열린 영장실질심사에서 이런 정황을 유 위원의 직권남용권리행사방해 혐의의 배경으로 설명했다고 한다. 유 위원이 윤 전 대통령에게 충성할 동기를 가지고 무리하게 관저 이전과 관련한 감사를 무마했다는 것이다.



감사원은 2024년 9월 21그램이 종합건설업 면허가 없는데도 관저 공사를 맡은 경위에 대해 “위법하다고 보기 어렵다”는 감사 결과를 발표했다. 앞서 감사원은 그해 5월 최고 의결기구인 감사위원회가 1차 감사보고서에 대해 ‘조사가 불충분하다’며 추가 조사를 의결하자 그해 8월 2차 감사보고서를 올렸다.



특검은 유 위원이 2차 감사보고서를 허위로 작성하는 데 관여했다고 보고 구속영장을 청구했다. 2차 보고서엔 21그램이 아닌 종합건설업체 A사가 관저 사우나실 등 증축 공사를 담당했다는 내용이 담겼다. 그러나 실제 공사는 21그램이 총괄했고, A사에 지급된 공사 대금도 21그램으로 흘러간 것으로 드러났다. 특검은 유 위원이 무자격업체 21그램이 공사를 진행한 사실을 알고도 감사원 직원에게 허위 보고서 작성을 지시했다고 본다. 그는 또 2023년 3월 당시 관저 감사단장이던 손모 과장에게 “21그램은 대면 조사하지 말고 서면 조사하라”고 지시한 것으로 조사됐다.

