“검찰개혁 이후 혁신당의 쓸모 찾겠다”

신장식 혁신당 당대표 후보

피해자 보호와 검 권한 인정은 달라

여당이 대통령에 못하는 얘기 할 것

평택을 교훈, 단일화 제도 고민할 때

7·25 조국혁신당 전당대회 당대표 후보에 단독 출마한 신장식 의원은 21일 “이재명 정부의 중도실용 노선이 성공하려면 선명한 개혁의 기둥을 세우고 목소리 없는 사람들을 대변하는 세력이 필요하다”며 “검찰개혁 이후 혁신당의 쓸모를 찾겠다”고 말했다.



신 의원은 경향신문과 인터뷰하며 “2028년 총선을 민주진보진영의 UFC(종합격투기) 게임장으로 만들지 않으려면 결선투표제 등 단일후보 선출을 위한 제도적 설계를 고민해야 한다”고 밝혔다.



- 출마를 결심한 이유는.



“이재명 정부의 중도실용 노선이 성공하려면 선명한 개혁의 기둥을 세우면서 왼쪽 운동장을 넓게 쓰는 세력이 필요하다. 그동안 혁신당이 사회권 선진국을 이야기해왔지만, 실제 민생 정책으로 얼마나 뒷받침했는지는 반성할 부분이다.”



- 혁신당이 집중해야 할 의제는.



“국내 반도체기업 용수 재사용률이 30%가 안 되는 반면, 대만 TSMC나 미국의 마이크론은 80~90% 정도 된다. 이재명 대통령의 3대 메가프로젝트에 기본적으로 찬성이지만, 이를 위해 영산강과 섬진강 물을 막 끌어 써도 되는 건지, 그게 미래세대를 위해 지속 가능한 개발인지 물을 수 있다. 노동이나 환경 등 의제에서 여당이 대통령에게 쉽게 하지 못하는 이야기를 하는 게 혁신당의 쓸모다.”



- 검찰 보완수사권을 두고 여당 내 이견이 있다.



“피해자 권리를 보호하는 것과 보완수사권이라는 검찰의 권한을 인정하는 것은 다른 차원의 문제다. 보완수사권 존치를 주장하는 법안을 낸 민주당 의원들에게는 청부입법이 아닌지 묻고 싶다.”



- 민주당과 다른 길을 가는 것인가.



“협력할 건 하겠지만, 자동문이 아니라는 말을 하고 싶다. 정부·여당의 진짜 위기는 정부가 수사·기소 분리라는 원칙을 지킬 의지가 있는지를 국민이 의심하기 시작했다는 것이다. 검찰개혁의 원칙과 시기에 대한 민주당의 명시적인 의사표현이 필요하다.”



- 정청래 전 민주당 대표가 평택을 김용남 후보 공천을 후회했다.



“분열하면 패배한다는 게 평택을 선거의 교훈이다. 이를 되풀이하지 않으려면 이 대통령이 당선됐을 당시 원탁회의 합의문 정신을 이행하면 된다. 정권교체를 위해 힘을 합쳐야 한다는 원팀 정신을 복원하고, 결선투표제·정당 간 오픈프라이머리같이 제도적 대안을 고민해야 한다.”



- 혁신당이 평택을 패배 책임을 여당 공천 탓으로 돌린다는 비판도 있다.



“누군가는 혁신당이 분열을 조장한다고 할 것이고, 누군가는 민주당이 진보진영 골목대장 노릇을 한다고 할 것이다. 단일후보를 만들 수 있는 제도적 설계를 고민하지 않으면 2028년 총선 전체가 UFC 게임장이 될 것이다.”



- 민주당 전당대회에서 혁신당과의 합당 문제도 거론된다.



“최소한의 예의와 존중을 지켜달라. 김민석 의원이 ‘흡수통합만 가능하다’고 말한 것은 여의도 번역기를 돌려보면 ‘합당하기 싫다’는 뜻이다.”

