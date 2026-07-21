여주 소양천서 잡힌 악어는 국제멸종위기종 ‘샴악어’

지난 18일 경기 여주에서 포획된 몸길이 50㎝ 크기의 악어는 국제멸종위기종인 샴악어인 것으로 확인됐다.

여주시는 최근 국립생물자원관에 악어의 영상과 사진을 보내 분석을 의뢰한 결과, 동남아시아가 원산지인 샴악어로 확인됐다고 21일 밝혔다.

남획과 서식지 파괴로 야생 개체 수가 급감한 샴악어는 사이테스(CITES·국제적 멸종위기에 처한 야생 동·식물의 교역에 관한 국제협약)에 국제멸종위기종 1급으로 등재돼 있다. 샴악어 등 국제멸종위기종을 거래하거나 유기, 소유한 경우 현행 법률에 따라 처벌받을 수 있다.

소방당국은 18일 오전 11시27분쯤 “여주 소양천에 애완용 악어 같은 게 있다”는 신고를 받고, 현장에 출동해 30여분 만에 몸길이 50㎝ 크기의 악어 한 마리를 포획했다.

소방당국으로부터 이 악어를 인계받은 여주시는 민간에 위탁해 운영 중인 동물보호센터에 이관해 임시 보호하고 있다.

여주시는 주인을 찾기 위한 유기동물 발생 공고문을 보호센터 홈페이지에 게시하고 공고 기간인 열흘 동안 주인을 찾을 계획이다.