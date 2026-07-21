‘장윤기’ 검경, 국수본 동시 압수수색

‘일반 살인 혐의’ 적용 관여 정황

전남광주에서 여고생을 살해한 ‘장윤기 사건’에 대한 경찰 부실 수사 의혹을 수사 중인 검찰과 경찰이 21일 경찰청 국가수사본부를 동시에 압수수색했다. 애초 경찰이 성범죄 목적 범행을 입증할 증거와 정황을 확인하고도 ‘강간 등 살인’ 대신 ‘일반 살인’ 혐의를 적용하는 과정에 국수본이 관여한 혐의를 포착한 것으로 보인다.



광주지검은 이날 오전 6시15분부터 서울 서대문구 경찰청 국수본에서 압수수색을 진행했다. 대상은 국수본 강력범죄수사과와 여성청소년과다.



경찰청 ‘장윤기 사건 관련 진상규명 특별수사단’도 이날 오전 7시30분부터 국수본에서 압수수색 영장을 집행했다. 경찰 역시 강력범죄수사과 등을 대상으로 삼았다. 광주지검과 경찰 특수단은 그간 전남광주 광산경찰서가 수사를 진행했던 ‘장윤기 사건’ 부실 수사 의혹을 별도로 수사해왔다. 장윤기는 지난 5월5일 이채원양(17)을 살해한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시 광산경찰서는 장씨에게 ‘강간 등 살인’ 대신 ‘일반 살인’ 혐의를 적용했다. 이 과정에서 장씨의 성범죄 목적 범행을 입증할 수 있는 훼손된 성인인형(리얼돌)과 케이블타이 등 증거가 경찰의 부실 수사로 인멸됐다.



앞서 검찰은 전 광산경찰서장과 당시 형사과장, 수사팀장과 팀원 등 경찰관 4명을 공무상비밀누설과 증거인멸, 증거인멸 방조 혐의 등으로 입건했다.



경찰 특수단도 당시 수사팀장을 증거은닉 혐의 등으로 구속해 검찰에 송치했다. 또 전 광산경찰서장과 형사과장을 직권남용권리행사방해 혐의로 입건하고 수사팀원 1명도 공무상비밀누설 혐의로 입건해 수사하고 있다.

