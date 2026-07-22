트럼프 “후티 홍해 봉쇄한다면 미국이 처리할 것”

도널드 트럼프 미국 대통령은 21일(현지시간) 예멘의 친이란 무장세력 후티 반군이 홍해 봉쇄를 선언한 것에 대해 “그런 일이 발생한다면 우리가 처리할 것”이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 조셉 아운 레바논 대통령과 회담하던 중 취재진으로부터 후티 반군의 홍해 봉쇄 가능성에 관한 질문을 받고 “어떻게 될지 봐야겠다. 지금까지는 그런 일이 일어나지 않았다”며 이같이 말했다.

호르무즈 해협 통제권을 두고 미국과 이란의 무력공방이 이어지는 가운데, 후티 반군은 친미 산유국인 사우디아라비아를 겨냥해 홍해와 아라비아해를 잇는 바브엘만데브 해협을 봉쇄하겠다고 선언한 상태다.

트럼프 대통령의 이날 언급은 후티가 봉쇄를 시작하면, 미 군사력을 동원해 후티를 타격하겠다는 취지로 풀이된다. 미군은 지난해 3~5월 트럼프 대통령의 지시에 따라 홍해에서 상선을 공격해온 후티를 겨냥해 대규모 공격에 나선 바 있다.

트럼프 대통령은 또한 이란의 지하 핵시설이 구축된 것으로 추정되는 이른바 ‘곡괭이산’(픽액스산)을 조만간 타격할 것이라고 예고했다. 트럼프 대통령은 “우리는 조만간 그 지역을 매우 강력하게 타격할 것”이라고 말했다.

픽액스산은 이란의 나탄즈 우라늄 농축시설 인근에 있는 곳으로, 이곳에는 요새화된 지하 핵시설이 구축된 것으로 알려졌다.

트럼프 대통령은 “그들이 핵과 관련해 조금이라도 생각하고 있는 장소가 있다면 어느 곳이든 우리는 매우, 매우 강력하게 타격할 것”이라고 강조했다. 이란이 픽액스산으로 핵 원심분리기를 옮겼는지에 대해선 “아마 그랬을 수도 있다”면서도 “핵 물질이 없다면 그건 아무 의미가 없다”고 말했다.

이날 회담에 배석한 피트 헤그세스 국방장관은 북한의 사례를 거론하며 이란의 핵무기 개발을 저지해야 한다고 강조했다. 헤그세스 장관은 “47년간 그들(이란)은 북한과 마찬가지로 재래식 군사력을 강화했다”며 “바로 그 방식으로 북한이 폭탄(핵폭탄)을 개발해냈다는 것을 기억하라”고 말했다.