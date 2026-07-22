비 와도 안 식는 무더위···전국 ‘벼락·천둥’에도 최고 37도 펄펄

수요일인 22일은 전국 대부분 지역에 비가 내리는 가운데 무더운 날씨도 이어지겠다. 특히 중부지방은 오전까지 돌풍과 천둥·번개를 동반한 강한 비가 예상돼 주의가 필요하다.

기상청에 따르면 이날 예상 강수량은 서울·인천·경기 북부 5~40㎜, 경기 남부 20~60㎜(많은 곳 80㎜ 이상), 강원 중·남부 내륙·산지 20~60㎜(많은 곳 80㎜ 이상), 대전·세종·충남과 충북 20~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상) 등이다.

전북은 서부 10~60㎜, 동부 5~40㎜, 전남광주 5~30㎜, 경북 중·북부 내륙 20~60㎜, 대구·경북(중·북부 내륙 제외)과 경남 서부 내륙은 5~40㎜, 제주도는 5㎜ 안팎의 비가 내릴 것으로 예보됐다.

무더위도 계속 이어지겠다. 일부 강원 동해안과 충청권, 남부지방, 제주도에는 폭염특보가 발효 중이며, 전국 대부분 지역의 최고 체감온도는 31도를 웃돌겠다. 남부지방과 제주도에는 열대야주의보가 발효돼 밤에도 기온이 25도 이상을 유지할 것으로 예상된다.

낮 최고기온은 29~37도로 예보됐다.

이날 오전 전국 주요 지역 기온은 서울 23.8도, 인천 23.1도, 수원 23.8도, 춘천 23.5도, 강릉 23.7도, 청주 27.2도, 대전 26.1도, 전주 27.3도, 광주 27.1도, 제주 29.0도, 대구 26.1도, 부산 26.0도, 울산 26.3도, 창원 26.2도다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다.