미-레바논 직항편 41년 만 재개···트럼프 “다른 국가들도 같은 조처하길”

미국과 레바논 간의 직항 항공편이 41년 만에 재개될 전망이다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 21일(현지시간) 조셉 아운 레바논 대통령과 회담을 마친 뒤 트루스소셜을 통해 “모든 미국 국민이 이 아름다운 땅을 편하게 방문할 수 있도록 모든 미국 항공사가 레바논으로 직항편을 운항할 수 있도록 행정부에 지시한다”고 밝혔다.

이어 “다른 국가들도 같은 조처를 하길 바란다”고 말했다.

미국과 레바논 간 직항편은 1985년 로널드 레이건 미 행정부 당시 그리스 아테네에서 출발해 이탈리아 로마로 향하던 TWA 여객기 납치 사건을 계기로 중단됐다. 당시 TWA 여객기는 아테네에서 이륙하자마자 레바논 시아파 무장 단체 소속 남성들에 의해 납치됐고 납치범들은 이스라엘에 구금된 시아파 수감자들을 석방할 것을 요구하며 승객 수십명을 2주 넘게 인질로 잡았다. 이 사건으로 미 해군 잠수부 1명이 숨졌다.

나와프 살람 레바논 총리는 직항편 재개에 대해 “레바논과 미국 간의 여행 및 연결성을 강화하고 레바논 경제를 뒷받침할 중대한 기회”라며 환영했다고 AFP 통신이 전했다.

트럼프 대통령은 이날 아운 대통령과 만나 “레바논은 그동안 매우 부당한 대우를 받아온 국가였다. 이 나라가 마땅히 받아야 할 존중을 받으며 제대로 대우받게 할 것”이라며 레바논에 대한 지원 의사를 밝혔다.

아운 대통령은 백악관 방명록에 “트럼프 대통령의 우정, 그리고 미국이 레바논과 레바논의 주권, 레바논의 합법적 기관과 군에 제공하는 지원에 깊은 감사를 느낀다”고 적었다.