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국민의힘, 오늘 윤리위 회의… 징계 개시 결정 가능성

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국민의힘 중앙윤리위원회는 22일 오전 회의를 열고 6·3 지방선거 전후 접수된 현역 의원 등에 대한 징계안 심의를 이어간다.

당 안팎에서는 이날 윤리위 회의에서 징계 절차 개시 의결이 이뤄질 가능성이 거론된다.

윤리위는 지난 6일 지방선거 이후 첫 회의를 열어 징계안 60여 건을 들여다본 바 있다.

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국민의힘, 오늘 윤리위 회의… 징계 개시 결정 가능성

입력 2026.07.22 08:08

  • 김병관 기자

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장동혁 국민의힘 대표(오른쪽)가 21일 국회에서 열린 국회 ‘제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특별위원회’, 국민의힘 ‘6·3 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁 특별위원회’ 연석회의에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

장동혁 국민의힘 대표(오른쪽)가 21일 국회에서 열린 국회 ‘제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특별위원회’, 국민의힘 ‘6·3 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁 특별위원회’ 연석회의에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 중앙윤리위원회는 22일 오전 회의를 열고 6·3 지방선거 전후 접수된 현역 의원 등에 대한 징계안 심의를 이어간다.

당 안팎에서는 이날 윤리위 회의에서 징계 절차 개시 의결이 이뤄질 가능성이 거론된다. 윤리위는 지난 6일 지방선거 이후 첫 회의를 열어 징계안 60여 건을 들여다본 바 있다.

징계 대상으로는 6선의 조경태 의원이 거론된다. 조 의원은 야당 몫 국회부의장을 국회 본회의에서 선출하는 과정에서 더불어민주당을 비롯한 다른 당 의원들에게 당내 경선에서 자신과 경쟁했던 박덕흠 국회부의장을 겨냥한 낙선 전화를 했다는 이유로 윤리위에 제소됐다.

무소속 한동훈 의원의 부산 북갑 보궐선거를 도왔던 친한(친한동훈)계 의원들도 징계 대상 우선순위에 올라 있다는 관측도 있다.

다만 윤리위는 지난해 징계 결정이 법원의 가처분 인용으로 효력 정지된 사례가 있는 점을 고려해 신중히 논의할 것으로 보인다.

지방선거 이후 장동혁 대표가 ‘해당 행위자’에 대한 징계 방침을 명확히 한 가운데, 지난 9일 윤리위원 1명이 추가 임명되면서 6명이던 윤리위는 총 7명으로 늘어난 상태다.

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