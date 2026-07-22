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김민석, 유시민 겨냥 “동지의 언어에 ‘필패’ ‘썩은 내’ 없다…껍데기들 갈 것”

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더불어민주당 당대표 후보인 김민석 의원은 22일 "동지의 언어, 애정의 시각에 '필패', '썩은 내'라는 단어는 없다"고 밝혔다.

유시민 작가가 전날 이재명 정부를 향해 "썩은 내가 나기 전에 빨리 정화해야 한다"고 언급한 것을 겨냥한 발언으로 풀이된다.

김 의원은 이날 페이스북에서 "이재명 정부의 필패를 예언하는 헛예언들은 이번에도 필패할 것"이라며 이같이 말했다.

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김민석, 유시민 겨냥 “동지의 언어에 ‘필패’ ‘썩은 내’ 없다…껍데기들 갈 것”

입력 2026.07.22 08:26

  • 김병관 기자

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더불어민주당 당대표 후보인 김민석 의원이 지난 20일 국회에서 열린 공명선거 실천 서약식에 참석해 있다. 연합뉴스

더불어민주당 당대표 후보인 김민석 의원이 지난 20일 국회에서 열린 공명선거 실천 서약식에 참석해 있다. 연합뉴스

더불어민주당 당대표 후보인 김민석 의원은 22일 “동지의 언어, 애정의 시각에 ‘필패’, ‘썩은 내’라는 단어는 없다”고 밝혔다. 유시민 작가가 전날 이재명 정부를 향해 “썩은 내가 나기 전에 빨리 정화해야 한다”고 언급한 것을 겨냥한 발언으로 풀이된다.

김 의원은 이날 페이스북에서 “이재명 정부의 필패를 예언하는 헛예언들은 이번에도 필패할 것”이라며 이같이 말했다.

김 의원은 “대통령의 육성과 진심을 왜곡 변조하며 평론의 선을 월경한 정치는 절제와 품격조차 놓았다”며 “크게 보면 김지하처럼, 조순처럼, 이낙연처럼 또 하나의 지식인 변침일 뿐이다. 다른 모든 껍데기들도 갈 것”이라고 했다.

그는 “민주당은 당 안팎에 조성된 두 개의 전선 모두에서 승리할 것”이라며 “반명(반이재명)도 분열주의도 신천지도 그 합작도 다 이겨내고, 대통령과 당과 정부와 국정과제를 지켜내고 호남부터 영남까지 필사적으로 다 살릴 것”이라고 했다.

김 의원은 그러면서 “평론의 옷을 벗은 정계회귀의 공격성을 민주당과 다른 정치적 견해로 대우하고 존중하겠다”며 “민주당은 민주당답게 당을 정비하고 지도력을 교체하고, 연대통합확장의 중심다운 대도를 가겠다”고 밝혔다.

유 작가는 전날 오후 유튜브 채널 ‘2분 News’에 출연해 “뉴이재명 세력의 수장은 이언주 의원 등 이런 사람이 아니라 이재명 대통령일 가능성이 높다고 판단했다”며 “대통령이 수사·기소의 완전한 분리를 반대하는 입장을 갖고 있는 것이라고 생각한다”고 말했다.

유 작가는 “어떤 비판도 하지 않고 어떤 제한도 두지 않고 내버려 두면 모든 어물전은 다 썩는다”며 “썩은 내가 나기 전에 빨리 그것을 정화해야 한다”고 했다.

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