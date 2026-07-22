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본문 요약

22일 새벽 충남 아산과 천안에 시간당 60㎜ 안팎의 집중호우가 쏟아지면서 도로 곳곳이 침수되고 차량이 고립되는 등 피해가 잇따랐다.

아산시와 천안시는 이날 오전 3시58분부터 여러 차례 재난문자를 발송해 도로 침수에 따른 교통 통제와 산사태, 하천 범람 등에 대비해 줄 것을 당부했다.

기상청에 따르면 이날 오전 5시 기준 누적 강수량은 아산 125㎜, 천안 직산 23㎜를 기록했다.

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새벽 폭우에 아산·천안 도로 곳곳 침수···차량 고립 8명 구조

입력 2026.07.22 09:17

  • 강정의 기자

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충남 북부 비 피해 신고 42건

충남도, 비상 2단계 가동 후 해제

충남 아산시 영인면 아산리 주택가 골목길에 물이 들어차 있다. 아산시 제공

충남 아산시 영인면 아산리 주택가 골목길에 물이 들어차 있다. 아산시 제공

22일 새벽 충남 아산과 천안에 시간당 60㎜ 안팎의 집중호우가 쏟아지면서 도로 곳곳이 침수되고 차량이 고립되는 등 피해가 잇따랐다.

충남소방본부 등에 따르면 이날 0시부터 오전 6시30분까지 충남 북부 지역에서는 구조 요청 5건을 포함해 모두 42건의 호우 피해 신고가 접수됐다.

신고는 대부분 도로 침수와 나무 쓰러짐으로, 아산과 천안에 집중됐다.

이날 오전 4시쯤부터 아산시 염치읍 염치교차로 하부도로와 영인면 국도 등 곳곳에서 도로 침수 신고가 이어졌다.

경찰과 소방당국은 침수된 도로에 고립된 차량 운전자와 동승자 등 8명을 안전하게 구조했다.

아산시와 천안시는 이날 오전 3시58분부터 여러 차례 재난문자를 발송해 도로 침수에 따른 교통 통제와 산사태, 하천 범람 등에 대비해 줄 것을 당부했다.

기상청에 따르면 이날 오전 5시 기준 누적 강수량은 아산 125㎜, 천안 직산 23㎜를 기록했다. 시간당 최대 강수량은 아산 62㎜, 천안 직산 21.5㎜로 짧은 시간 강한 비가 집중됐다.

아산과 천안에 내려졌던 호우경보는 각각 오전 6시와 오전 6시30분을 기해 모두 해제됐다.

충남도는 이날 오전 2시30분 초기 대응에 나선 데 이어 오전 3시 재난안전대책본부 비상 1단계를 가동했다. 이후 강우가 강해지자 오전 4시30분 비상 2단계로 격상했으며 기상 상황이 호전되면서 오전 5시50분 다시 1단계로 하향한 뒤 오전 8시 비상근무를 종료했다.

도는 비상근무 종료 이후에도 상시 대응체계를 유지하며 기상 상황을 예의주시하고 있다.

영문번역(English Translation)
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