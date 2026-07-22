[단독] 6·3 투표용지 부족으로 투표 못한 사람 최소 90명…투표록 2배로 늘어났다

6·3 지방선거 본투표 당시 투표용지 부족으로 투표하지 못한 유권자가 최소 90명에 달하는 것으로 나타났다. 투표록과 투표소 인근 폐쇄회로(CC)TV 영상을 교차 비교한 결과 투표록 상보다 투표를 못한 사람이 더 많았던 것으로 추정된다.

22일 국회 국정조사특별위원회 소속 이해식 더불어민주당 의원실이 선거관리위원회에서 확보한 자료를 보면 지난 6월3일 투표를 일시 중단했던 전국 26개 투표소 중 CCTV 영상 식별이 가능한 곳의 자료를 취합한 결과 총 11곳에서 선거인 90명이 투표를 하지 못했던 것으로 집계됐다.

CCTV 확인 결과 투표록이나 투표관리관 진술만으로는 파악되지 않았던 미투표 선거인이 더 많았다. 선관위는 투표록 상으로는 44명이 투표하지 못했다고 파악하고 있었으나 CCTV 비교 결과 추정치가 2배로 늘어났다.

서울 송파 문정2동 2투표소의 투표록에는 투표하지 못한 선거인에 대한 기록이 남아있지 않았고, 투표관리관도 확인이 불가하다고 진술했으나 CCTV 확인 결과 28명이 투표하지 못한 것으로 추정됐다. 송파 위례동 5투표소에서도 투표록 상에는 투표하지 못한 인원이 기재되지 않았지만, 선관위는 CCTV 확인 결과 7명이 투표하지 못한 것으로 추정했다.

CCTV 영상 확인이 어려운 투표소 15곳에서 투표하지 못한 인원 수가 늘어날 가능성이 있다. 서울 송파 잠실4동 5투표소에선 투표관리관 직무대행자가 ‘선거인 항의로 투표 포기 인원을 파악하기 어려웠다’고 진술했다. 투표소가 설치된 건물 측이 수사기관 외에는 CCTV를 제공할 수 없다는 해 투표록과 진술, CCTV 간 교차 확인이 어려웠던 것으로 확인됐다.

잠실2동 5투표소에선 투표 당일 오후 5시25분부터 투표가 중단됐으나, CCTV가 가려져 있던 탓에 선관위가 투표하지 못한 선거인을 정확히 확인할 수 없던 것으로 나타났다.

앞서 투표용지 부족 사태 진상규명위원회를 이끌었던 조현욱 전 위원장은 지난달 언론 인터뷰에서 투표하지 못한 전체 유권자 수에 대해 “최소 40명 미만, 30명 이상 정도라고 봤다”며 “투표록에 상황이 다 잘 기재돼 있었다”고 말한 바 있다.

국회 국조특위는 이날 2차 청문회를 열고 선관위 대응 과정과 책임 소재를 규명한다. 여야가 전날 선관위 특검 추진에 합의했지만 공개 재검표 실시 여부는 결론을 내지 못했던 만큼 이날 청문회에서 관련 논의가 이어질 것으로 보인다. 2차 청문회에는 위철환 중앙선관위장 직무대행 등 증인 34명 등이 출석한다.