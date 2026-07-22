가로림만 서산갯벌 세계유산 등재 초읽기···서산 곳곳서 응원 물결

25일 유네스코 세계유산위원회서 등재 여부 결정 서산시 “국가해양생태공원 조성 박차”

충남 서산 가로림만 갯벌의 유네스코 세계자연유산 등재를 앞두고 지역사회의 기대감이 높아지고 있다.

22일 서산시에 따르면 가로림만 서산갯벌의 세계자연유산 등재 여부는 오는 25일 부산 벡스코에서 열리는 제48차 유네스코 세계유산위원회에서 최종 결정된다.

앞서 유네스코 세계유산위원회는 2021년 ‘한국의 갯벌’을 세계자연유산으로 등재하면서 한국 서북부 갯벌에 대한 확대 등재를 권고한 바 있다.

이에 서산시는 2024년 주민 의견 수렴 절차를 거쳐 국가유산청에 가로림만 서산갯벌의 확대 등재 참여 의사를 전달하며 등재 절차에 착수했다.

등재 신청서는 지난해 3월 유네스코 세계유산센터의 완성도 심사를 한 차례 만에 통과했으며 같은 해 10월 국제자연보전연맹(IUCN)의 현지실사도 마쳤다.

이후 IUCN은 지난달 유네스코 세계유산위원회에 가로림만 서산갯벌의 세계자연유산 등재를 권고하면서 등재 가능성을 높였다.

서산시는 세계자연유산 등재가 확정될 경우 이를 기반으로 국가해양생태공원 조성 등 관련 사업 추진에 속도를 낸다는 계획이다.

시 관계자는 “공직자를 비롯해 어촌계 주민, 어린이 물놀이장 이용객, 서산시장배 국제 유소년 축구대회 참가 선수들이 가로림만 서산갯벌의 세계자연유산 등재를 응원하고 있다”고 말했다.