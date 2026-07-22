젠슨 황·이재용·최태원·이해진, 이번엔 미국서 ‘깐부 회동’···샘 올트먼도 함께?

이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장, 이해진 네이버 이사회 의장이 오는 24일 미국 실리콘밸리에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 라운드테이블 형식의 회동을 추진한다. 이들은 황 CEO와 만나 글로벌 메모리 및 인공지능(AI) 인프라 협력 전반에 대해 논의할 것으로 전망된다.

22일 재계에 따르면 이 회장과 최 회장, 이 의장 등은 이번 주 미국 실리콘밸리 인근에서 황 CEO와 회동을 가질 것으로 알려졌다. 이번 회동이 성사되면 글로벌 AI 인프라 시장에서 주도적인 역할을 하는 수장들이 한자리에 모이는 것이다. 이번 만남에는 샘 올트먼 오픈AI CEO와 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO 등 글로벌 빅테크 수장들의 참석도 함께 거론되고 있다.

이번 회동은 개별 기업 간 단발성 협력을 넘어 메모리와 그래픽처리장치(GPU), 파운드리, AI 모델, 클라우드를 아우르는 글로벌 AI 생태계 차원의 협력 구도를 논의하는 자리가 될 것으로 보인다. 현재 삼성전자와 SK하이닉스는 엔비디아와 오픈AI에 고대역폭메모리(HBM) 등 고성능 메모리를 공급하고 있다. 차세대 AI 가속기 ‘베라 루빈’ 공급망과 스타게이트 프로젝트 등에서도 긴밀히 협력 중이다. 삼성전자의 2나노 파운드리 공정을 활용한 AI 칩 생산 협력도 주요 의제로 꼽힌다.

네이버의 경우 최신 연산 기반과 클라우드 기술을 결합해 대규모 AI 연산을 지원하는 ‘AI 팩토리’ 구축 사업에서 엔비디아와의 협력 방안을 다각도로 논의할 가능성이 크다.

업계에서는 완전히 새로운 협약 발표보다는 기존 공급망과 파트너십을 점검하고 중장기 인프라 구축 및 차세대 메모리 협력 계획을 수립하는 데 방점이 찍힐 것으로 내다보고 있다. 최근 제기된 AI 피크아웃 우려 속에서 성사되는 이번 회동이 글로벌 AI 인프라 투자 동력을 재확인하는 계기가 될지 주목된다.