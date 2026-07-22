충남도, 발전소 주변 10개 마을에 ‘자원순환마을’ 조성한다

당진·서천·태안 4개 마을 우선 선정 분리배출시설·에너지 절감시설 지원

충남도가 주민 주도의 생활폐기물 감량과 올바른 분리배출 문화 확산을 위해 ‘2026 충남형 자원순환마을 조성사업’을 본격 추진한다.

22일 충남도에 따르면 이번 사업은 한국서부발전 등 발전 3사와 공주·보령·당진·서천·태안 등 5개 시군, 충남녹색환경지원센터가 함께 추진한다. 발전 3사의 기부금을 활용해 발전소 주변지역의 생활환경을 개선하고 주민참여형 자원순환 체계를 구축하는 것이 목표다.

도는 앞서 수요조사와 현장평가를 거쳐 당진시 신평면 신당리와 초대2리, 서천군 마산면 신장리, 태안군 소원면 신덕1리 등 4개 마을을 1차 대상지로 선정했다. 현재 주민설명회와 세부 사업계획 수립을 진행 중이며 향후 추가 대상지를 선정해 올해 총 10개 마을로 사업을 확대할 계획이다.

선정된 마을에는 재활용 분리배출시설과 재활용 동네마당 등 자원순환 기반시설이 설치된다. 또 주민 대상 자원순환 교육과 분리배출 실천 캠페인, 마을 환경개선 활동도 지원한다.

이와 함께 마을회관 등을 대상으로 LED 조명 교체, 고효율 냉난방기 설치, 쿨루프 조성, 창호 개선 등 기후위기 대응시설도 지원한다. 도는 이를 통해 자원순환 실천과 에너지 절감, 온실가스 감축 효과를 동시에 높인다는 방침이다.

충남도는 사업이 완료되면 분리배출 편의성과 재활용률 향상은 물론 생활폐기물 감량, 무단투기·불법소각 예방, 탄소중립 실천 문화 확산 등 지역 환경 개선 효과가 나타날 것으로 기대하고 있다.

도 관계자는 “자원순환시설과 기후위기 대응시설을 함께 지원해 주민 삶의 질을 높이고 지역 특성에 맞는 자원순환 문화를 정착시켜 나가겠다”고 말했다.