관세 장벽 뛰어넘어 해외로 달리는 중국 자동차…“산업계, 대응 전략 마련해야”

수출 급증…현지 생산으로 통상 규제 우회 전기차 기술, 휴머노이드 로봇 등 그대로 사용 한국자동차연구원 “경쟁·협력 전략 재정비를”

중국 완성차 및 부품 기업들이 자국의 내수 시장 둔화와 글로벌 통상 규제 강화에 대응해 해외 생산거점 구축을 대폭 가속하고 있다. 관세 장벽과 원산지 규제를 우회하기 위한 현지 생산 투자가 현지 판매가격 인하로 이어지며 가격 경쟁력을 한층 더 끌어올리는 모양새다. 나아가 전기차 분야 핵심 기술이 휴머노이드 로봇 등 미래 산업과 직결되는 만큼 중국계 공급망의 해외 확장을 국가적 차원에서 모니터링하고 대응 전략을 마련해야 한다는 지적이 나온다.

22일 한국자동차연구원이 발표한 ‘중국 완성차·부품 해외 생산거점 확대 동향’ 보고서를 보면, 중국 완성차 및 미래차·공용부품 기업들이 주요 해외 시장에 현지 생산시설을 동시에 확보하면서 글로벌 자동차 산업 내 영향력을 급격히 확대하고 있다.

중국 자동차 기업들은 2018년 이후 자국 내 소비심리 위축 등으로 내수 성장이 둔화하자 2021년부터 해외 시장 공략을 본격화했다. 중국 승용차 수출량은 2020년 60만대 수준에서 2025년 574만대로 10배 가까이 급증했다. 2026년 1~5월 수출량도 지난해 같은 기간에 비해 66.8% 증가한 337만대를 기록하며 가파른 상승세를 보이고 있다. 중국의 주요 수출국으로는 브라질, 러시아, 영국, 호주, 멕시코 등이 꼽힌다.

중국산 자동차의 수출 급증은 주요국의 통상 규제 강화를 불렀다. 유럽연합(EU)은 상계관세 부과에 이어 모델별 최소 수입가격을 약정하는 지침을 마련했고, 공공조달 및 공적지원 시 EU산 제품을 우대하는 산업가속화법(IAA) 논의를 진행 중이다. 브라질과 튀르키예, 멕시코 등도 수입 관세를 인상하거나 단계적으로 복원했다. 태국은 보조금을 받는 전기차 기업에 대해 현지 생산 의무 비율을 상향 조정했다.

중국 기업들은 무역 규제에 맞서 현지 기업 인수나 직접 투자를 통한 생산기지 구축으로 대응하고 있다. 2025년 10월 이후 15개 이상의 중국 자동차·부품 제조업체가 공개한 해외 프로젝트 투자 계획액은 700억위안(약 15조3000억원)에 달한다.

BYD, 지리, 체리, 샤오펑 등 주요 완성차 업체들은 초기의 태국, 브라질, 인도네시아 등 신흥 시장을 넘어 헝가리, 스페인 등 유럽 및 인접 지역으로 생산 거점을 대폭 넓히고 있다. 지리차는 스페인 발렌시아의 포드 공장 인수를 추진하고, BYD는 유럽 제조사의 공장 인수를 발표하는 등 현지 거점을 발 빠르게 늘리는 중이다. 배터리와 부품 기업들도 지리적 접근성과 세제 혜택이 뛰어난 모로코 등에 생산라인을 증설하고 있다.

이 같은 해외 현지 생산은 관세 및 물류비를 절감해 판매 가격을 낮추는 핵심 요인으로 작용하고 있다. 태국에서 완제품 형태로 수입되던 BYD 아토3의 판매 가격은 현지 생산 이후 5130만원에서 2943만원으로 약 40% 낮아졌다. 브라질과 인도네시아에서도 현지 생산 전환을 통해 주요 모델의 판매가가 10~38%가량 인하되며 강력한 가격 경쟁력을 발휘하고 있다.

보고서는 중국의 현지 생산거점 확대가 완성차 판매량 증가에 그치지 않고 미래 산업 공급망 주도권으로 연결된다는 점에 주목했다. 전기차의 전기구동, 인지센서, 제어기, 자율주행 소프트웨어, 배터리 및 열관리 기술은 휴머노이드 로봇 부품과 시스템 개발에도 그대로 활용된다. 실제로 샤오펑의 5세대 로봇은 전기차 기술의 70%를 공유한다고 한다. 테슬라 역시 자율주행 알고리즘의 60%를 휴머노이드 로봇에 적용하는 것으로 평가받는다.

한국자동차연구원은 “중국 정부가 자국 내 배터리·부품·완성차 공급망을 해외에 이식하는 기업들의 움직임을 국가 차원의 종합 공급망 운영체계로 발전시키고 있다”고 분석했다. 이어 “이에 맞춰 한국 산업계도 중국계 완성차 및 부품사의 현지 생산구조와 기술 연계 가능성을 면밀히 모니터링하고, 글로벌 시장에서의 경쟁과 협력 전략을 새롭게 재정비해야 한다”고 제언했다.