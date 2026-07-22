부산대 주도 전국 11개 대학 연합 출범···“국가 균형발전 이뤄낼 인재 양성”

부산대와 서울대 등 일부 대학들이 지역 균형 발전과 인재 양성을 위해 힘을 모으기로 했다.

부산대는 지난 21일 인문관 인문마루에서 전국 11개 대학이 참여한 가운데 ‘지역 균형 발전을 위한 초광역 대학 얼라이언스’(지역 균형 얼라이언스) 출범식을 개최했다고 22일 밝혔다.

출범식을 주관한 부산대 측은 정부가 추진 중인 ‘서울대 10개 만들기’(성장엔진 연계 지역인재 양성방안)의 빠른 실현을 위해 대학 간 협력 체계가 구성돼 있어야 한다고 판단해 이번 ‘얼라이언스’ 구성을 추진했다고 설명했다.

연합체에는 서울대·인하대·한양대 등 수도권 대학과 한국과학기술원(KAIST)·울산과학기술원(UNIST) 등 과학기술원도 동참했다. 부산·울산·경남 지역의 국립부경대와 국립한국해양대, 국립창원대, 인제대, 울산대 등도 이름을 올렸다.

이들 대학은 5개 주요 협력을 추진한다는 내용의 업무협약(MOU)을 체결했다. 업무협약서에는 지역 인재 양성과 동남권 발전을 위해 협력하고, 연구개발 및 산·학·연 협력체계와 공동 교육과정 및 체계 구축 등의 내용이 포함됐다.

또한 참여 대학들은 연구 기반을 공동 활용하고 교수·연구자·학생 간 교류, 지역 인공지능(AI) 교육 모델 자원 공유 등을 위한 문구에 합의했다.

최재원 부산대 총장은 “뜻을 같이하는 전국 주요 대학과의 연대로 국가 균형 발전을 이뤄낼 청년 인재 양성에 나서겠다”고 말했다.