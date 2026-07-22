종합특검, 김건희 첫 피의자 소환···‘관저 특혜 이전’ 관련

21그램 수주에 관여하고 금품 받은 혐의 유병호 등 감사원 ‘봐주기 감사’도 수사 중

김건희 여사가 권창영 2차 종합특검에 피의자로 출석했다. 김 여사가 종합특검에 출석한 것은 이번이 처음이다.

특검팀은 이날 오전 10시부터 윤석열 정부의 ‘관저 이전 특혜 의혹’과 관련해 김 여사를 특정범죄가중처벌법상 알선수재 및 직권남용 권리행사방해 혐의로 불러 조사하고 있다. 지난 2월25일 종합특검 출범 이후 147일 만이다.

김 여사는 이날 오전 9시30분쯤 호송차를 타고 경기 과천시 특검 건물 지하 주차장으로 들어섰다. 특검은 지난 19일 김 여사에게 소환조사에 응할 것을 요구했지만, 김 여사가 건강상 이유로 두 차례 연기해 이날로 조사 날짜가 정해졌다.

김 여사 측 채명성 변호사는 조사에 앞서 “성실하게 조사 응하실 예정”이라며 “(관저 이전 특혜 의혹의) 정점이라고 말씀하시는데 그건 특검의 입장일 뿐이고 전혀 그렇게 생각하지 않는다”고 말했다.

김 여사 변호인단 최지우 변호사는 “여사님이 건강 상태가 매우 좋지 않다. 혈압이 너무 낮아 조사를 받을 수 있는 몸 상태가 아니다”라면서 “최대한 특검 입장에 맞춰서 오늘 출석하게 된 것”이라고 말했다. 또 관저 이전 특혜 의혹, 봐주기 감사 관여 의혹 들에 대해서는 “전혀 그런 사실관계가 없다”며 혐의를 부인했다.

김 여사는 2022년 관저 이전 당시 자신과 친분이 있는 21그램이 관저 공사를 수주할 수 있도록 관여하고, 대가로 디올 의류 등 금품을 수수한 혐의를 받는다. 21그램은 인테리어 업체로, 종합건설업 면허가 없어 증축 공사를 할 수 없는 업체였다.

특검은 이 과정에서 대통령실이 행정안전부 예산을 전용해 공사 대금을 지급하도록 한 사실을 확인해 지난달 9일 김대기 대통령비서실장과 윤재순 전 대통령실 총무비서관을 구속 기소했다. 이상민 전 행정안전부 장관과 김오진 전 국토교통부 차관(당시 대통령실 관리비서관)은 불구속 기소했다.

특검은 감사원이 2022~2024년 관저 이전 특혜 의혹을 감사하며 ‘봐주기 감사’를 했다는 의혹도 수사 중이다. 특검은 당시 감사원 사무총장이던 유병호 감사위원을 지난 20일 직권남용 혐의로 구속했다. 이날 김 여사에게도 봐주기 감사를 지시하거나 인지했는지를 추궁할 것으로 보인다.