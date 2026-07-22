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종합특검, 김건희 첫 피의자 소환···‘관저 특혜 이전’ 관련

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김건희 여사가 권창영 2차 종합특검에 피의자로 출석했다.

김 여사가 종합특검에 출석한 것은 이번이 처음이다.

특검팀은 이날 오전 10시부터 윤석열 정부의 '관저 이전 특혜 의혹'과 관련해 김 여사를 특정범죄가중처벌법상 알선수재 및 직권남용 권리행사방해 혐의로 불러 조사하고 있다.

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종합특검, 김건희 첫 피의자 소환···‘관저 특혜 이전’ 관련

입력 2026.07.22 10:31

수정 2026.07.22 10:55

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  • 이홍근 기자

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21그램 수주에 관여하고 금품 받은 혐의

유병호 등 감사원 ‘봐주기 감사’도 수사 중

김건희 여사를 태운 호송차가 22일 권창영 2차 종합특검 주차장에 들어서고 있다. 연합뉴스

김건희 여사를 태운 호송차가 22일 권창영 2차 종합특검 주차장에 들어서고 있다. 연합뉴스

김건희 여사가 권창영 2차 종합특검에 피의자로 출석했다. 김 여사가 종합특검에 출석한 것은 이번이 처음이다.

특검팀은 이날 오전 10시부터 윤석열 정부의 ‘관저 이전 특혜 의혹’과 관련해 김 여사를 특정범죄가중처벌법상 알선수재 및 직권남용 권리행사방해 혐의로 불러 조사하고 있다. 지난 2월25일 종합특검 출범 이후 147일 만이다.

김 여사는 이날 오전 9시30분쯤 호송차를 타고 경기 과천시 특검 건물 지하 주차장으로 들어섰다. 특검은 지난 19일 김 여사에게 소환조사에 응할 것을 요구했지만, 김 여사가 건강상 이유로 두 차례 연기해 이날로 조사 날짜가 정해졌다.

김 여사 측 채명성 변호사는 조사에 앞서 “성실하게 조사 응하실 예정”이라며 “(관저 이전 특혜 의혹의) 정점이라고 말씀하시는데 그건 특검의 입장일 뿐이고 전혀 그렇게 생각하지 않는다”고 말했다.

김 여사 변호인단 최지우 변호사는 “여사님이 건강 상태가 매우 좋지 않다. 혈압이 너무 낮아 조사를 받을 수 있는 몸 상태가 아니다”라면서 “최대한 특검 입장에 맞춰서 오늘 출석하게 된 것”이라고 말했다. 또 관저 이전 특혜 의혹, 봐주기 감사 관여 의혹 들에 대해서는 “전혀 그런 사실관계가 없다”며 혐의를 부인했다.

김 여사는 2022년 관저 이전 당시 자신과 친분이 있는 21그램이 관저 공사를 수주할 수 있도록 관여하고, 대가로 디올 의류 등 금품을 수수한 혐의를 받는다. 21그램은 인테리어 업체로, 종합건설업 면허가 없어 증축 공사를 할 수 없는 업체였다.

특검은 이 과정에서 대통령실이 행정안전부 예산을 전용해 공사 대금을 지급하도록 한 사실을 확인해 지난달 9일 김대기 대통령비서실장과 윤재순 전 대통령실 총무비서관을 구속 기소했다. 이상민 전 행정안전부 장관과 김오진 전 국토교통부 차관(당시 대통령실 관리비서관)은 불구속 기소했다.

특검은 감사원이 2022~2024년 관저 이전 특혜 의혹을 감사하며 ‘봐주기 감사’를 했다는 의혹도 수사 중이다. 특검은 당시 감사원 사무총장이던 유병호 감사위원을 지난 20일 직권남용 혐의로 구속했다. 이날 김 여사에게도 봐주기 감사를 지시하거나 인지했는지를 추궁할 것으로 보인다.

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