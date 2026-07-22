“홍해까지 막히면 세계 원유 공급량 25% 타격”…에너지 시장 ‘빨간불’

사우디아라비아를 겨냥한 예멘의 친이란 반군 후티의 해상 봉쇄 선언이 현실화할 경우 세계 원유 공급망에 심각한 차질이 발생할 것이라는 전망이 나왔다고 월스트리트저널이 22일(현지시간) 보도했다.

해운 분석업체 크플러에 따르면 호르무즈 해협에 이어 홍해와 아라비아해를 잇는 바브엘만데브 해협이 동시에 제 기능을 하지 못하면 세계 원유 공급량의 약 25%가 영향을 받을 수 있다.

현재 바브엘만데브 해협을 통과하는 상선은 하루 평균 45척 수준이다. 후티의 공격이 시작되기 전인 2023년 10월 이전에는 하루 65~72척의 상선이 바브엘만데브 해협을 통과했다.

후티가 예고한 대로 사우디를 상대로 해상 봉쇄에 들어가면 통항량은 현재의 절반 수준으로 감소할 수 있고, 봉쇄 대상을 확대한다면 감소 폭은 더욱 커질 것이라고 크플러는 전망했다.

실제로 후티의 해상 봉쇄 선언 후 유조선들의 회항이 속출하고 있다. 전날 후티는 사우디아라비아에 대한 해상 봉쇄의 일환으로 경고를 발령한 데 따라 최근 24시간 동안 선박 6척이 회항했다고 발표했다.

이란전쟁 이후 호르무즈 해협의 통항 차질로 사우디는 동서 송유관을 통해 원유를 홍해 연안 얀부항으로 보낸 뒤 바브엘만데브 해협을 거쳐 아시아 시장으로 수출하고 있다. 현재 얀부항의 원유 선적량은 하루 약 400만 배럴로 전쟁 이전보다 4배 가까이 증가했다. 이 중 약 250만 배럴이 바브엘만데브 해협을 통과해 아시아로 향한다.

에너지 컨설팅업체 리스타드에너지의 호르헤 레온은 “바브엘만데브 해협까지 봉쇄될 경우 호르무즈 해협을 대체하던 사실상 유일한 수출 통로도 위협받게 된다”고 말했다.

중동 지역뿐 아니라 러시아의 원유 수출에도 차질이 발생해 글로벌 공급에 악재를 더하고 있다. 우크라이나는 최근 러시아 흑해 항구인 노보로시스크 인근을 드론으로 잇따라 공격했다. 이에 따라 러시아와 카자흐스탄산 원유를 흑해로 운송하는 카스피해 송유관 컨소시엄(CPC) 파이프라인 운영도 영향을 받은 것으로 전해졌다. 이 송유관은 세계 원유 공급량의 약 2%를 운송하는 핵심 수출로다.