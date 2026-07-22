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평택항에 4개월간 억류 ‘프라다호’…정부 “안보리 대북제재 위반 선박”

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본문 요약

유엔 안전보장이사회의 대북 제재 결의를 위반한 선박을 정부가 억류하고 있는 것으로 나타났다.

22일 외교 당국에 따르면, 정부는 지난 3월 평택항에 입항한 프라다호의 대북 제재 결의 위반 가능성을 조사해 왔다.

외교부 관계자는 "프라다호가 과거 안보리의 대북 제재 결의 위반 활동에 관여했다는 정보를 바탕으로 관계부처 합동 조사를 진행했다"며 "조사 결과 안보리 결의 위반 가담 사실이 확인되어 후속 조치로 해당 선박을 억류 중"이라고 밝혔다.

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평택항에 4개월간 억류 ‘프라다호’…정부 “안보리 대북제재 위반 선박”

입력 2026.07.22 10:37

수정 2026.07.22 10:40

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  • 강연주 기자

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북한 주민들은 태운 선박이 지난해 7월9일 동해상에서 이동하고 있다. 통일부 제공·연합뉴스

북한 주민들은 태운 선박이 지난해 7월9일 동해상에서 이동하고 있다. 통일부 제공·연합뉴스

유엔 안전보장이사회의 대북 제재 결의를 위반한 선박을 정부가 억류하고 있는 것으로 나타났다.

22일 외교 당국에 따르면, 정부는 지난 3월 평택항에 입항한 프라다(PRADA)호의 대북 제재 결의 위반 가능성을 조사해 왔다. 외교부 관계자는 “프라다호가 과거 안보리의 대북 제재 결의 위반 활동에 관여했다는 정보를 바탕으로 관계부처 합동 조사를 진행했다”며 “조사 결과 안보리 결의 위반 가담 사실이 확인되어 후속 조치로 해당 선박을 억류 중”이라고 밝혔다.

이 선박은 지난 5월 한국·미국·일본과 유럽연합(EU)·영국·호주·캐나다·뉴질랜드 등이 발표한 대북제재 이행 촉구 공동성명에 언급된 선박으로 알려졌다. 2024년 9월과 12월 북한 남포항 일대에서 석탄을 선적한 정황이 위성사진 등을 통해 포착됐던 것으로 전해졌다.

1만730t급 화물선인 프라다호는 2008년 건조된 이후 2020년까지 후아타이샨(HUATAISHAN)호라는 이름으로 운항됐다. 이후 2024년에는 소피아호, 2025년에는 현재의 프라다호로 이름을 바꿔 운항해 왔다.

정부가 대북제재 결의 위반 선박을 억류해 조사한 것은 이번이 처음은 아니다. 2019년 4월에도 정부는 한국 국적의 7800t급 유조선이 공해상에서 북한 선박에 석유제품을 옮겨 판 정황을 포착하고 해당 선박을 억류해 조사했다.

2024년 7월에는 북한산 석탄을 불법으로 옮겨 싣고 운송한 혐의를 받는 홍콩 선사 소유 무국적 선박을 전남 여수 인근 해상에서 억류해 조사하기도 했다. 북한 선박과의 해상 거래나 북한산 석탄 수출은 안보리 대북제재 결의에 따라 금지돼 있다.

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