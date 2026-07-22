통신 3사, ‘레이밴 메타’ 동시 판매…AI 웨어러블 유통전 가세

이동통신 3사가 인공지능(AI) 안경 ‘레이밴 메타’ 판매를 시작했다. 제품은 요금제 할인과 장기 할부를 결합해 제공된다. 스마트폰 중심의 판매 경쟁이 AI 웨어러블로 확대되는 양상이다.

SK텔레콤과 KT, LG유플러스가 22일 ‘레이밴 메타’ 판매를 개시한다고 밝혔다. 제품 가격은 기본형 69만원, 편광렌즈 모델 74만원으로 책정됐다.

레이밴 메타는 메타와 글로벌 아이웨어 업체 에실로룩소티카가 공동 개발한 AI 웨어러블 안경이다. 1200만화소 카메라로 사진과 3K 영상을 촬영할 수 있다. 한국어와 실시간 번역 기능도 지원한다. 배터리는 한 번 충전하면 최대 8시간, 충전 케이스를 활용하면 최대 48시간 사용할 수 있다. 별도 유심이나 이동통신 회선 없이 스마트폰의 메타 AI 앱과 연결해 사용한다.

통신 3사는 제품 할인 전략 차별화에 나섰다. LG유플러스는 36개월 할부와 고가 요금제를 결합해 최대 80% 할인을 내걸었다. KT는 멤버십 10% 할인과 전용 요금제 혜택을 제공하고 전국 11개 매장에 체험존을 운영한다. SK텔레콤은 고가 요금제 가입자에게 할부금 할인을 제공하고, 에이닷 등 자체 AI 서비스에 안경의 음성·카메라 인터페이스를 연동하는 방안을 검토하고 있다.

통신 3사가 AI 안경 유통에 뛰어든 것은 새로운 먹거리 창출을 위한 것으로 풀이된다. 시장조사기관 IDC는 AI 스마트안경 출하량이 올해 1360만대에서 2030년 2730만대로 연평균 18.9% 늘어날 것으로 내다봤다. AI 안경을 기존 고가 요금제에 제공할 수 있는 추가 디바이스로 활용하고, 장기적으로는 아예 자체 서비스를 제공하는 단말기로 확장하겠다는 것이 통신사들의 구상이다.

다만 향후 사생활침해와 부정 사용에 대한 부정적 인식을 해소하는 것이 과제가 될 것으로 보인다. 최근 스마트 안경을 통해 시험장에서 부정행위를 한 사례가 잇따라 나오면서 경각심도 높아지고 있다.