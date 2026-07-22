쿠팡 물류센터 화재에···서울시, 대규모 창고시설 긴급 화재안전조사

서울시가 인천 쿠팡 물류센터 화재를 계기로 대규모 창고시설 대상 긴급 화재안전조사에 나선다.

서울시 소방재난본부는 대규모 창고시설의 화재 안전성을 점검하기 위해 본부·소방서별 조사반을 구성해 오는 31일까지 화재안전조사를 실시한다고 22일 밝혔다. 대상 시설은 서울시에 등록된 창고시설 475곳 가운데 특급·1급·2급 소방안전관리대상물에 해당하는 37곳이다.

대규모 창고시설은 적재 선반(랙)을 활용한 다층 적재구조가 많고 불에 타기 쉬운 물건이 밀집해 있다. 불이 난 뒤 소방시설이 정상적으로 작동하지 않으면 대형 화재로 이어질 가능성이 매우 높다. 본부는 “초기 진화에 실패할 경우 가연성 물품이 빠르게 연소하면서 화재가 급속히 확대되고 다량의 유독성 연기가 발생해 대규모 인명피해로 이어질 수 있다”고 말했다.

화재안전조사관은 2인 1조로 구성된다. 스프링클러 살수 장애 및 수신기 등 주요 소방시설의 전원 차단 여부, 방화문·방화셔터 관리 상태와 층별ㆍ면적별 방화구획 관통부 마감 상태, 소방계획서 작성·시행 및 화기 취급 감독 등 소방안전관리 이행 실태를 중점적으로 확인한다.

화재안전조사와 함께 ‘화재안전컨설팅’도 병행한다. 화재 예방과 화재 발생 시 초기 대응 요령, 자위소방대 개인별 임무 숙지, 비상구·피난통로 시인성 개선 등을 중점적으로 안내할 계획이다. 필요시 건축·전기 등 유관기관과의 합동 점검도 추진한다.

앞으로 새로 짓는 대규모 창고시설의 성능위주설계 심의 시 스프링클러설비 수원 용량·살수 밀도 등 기준을 강화해 화재 안전성을 제고할 방침이다. 성능위주설계란 건축물 재료·공간·이용자·화재 특성 등을 종합적으로 고려해 공학적 방법으로 화재 위험성을 평가하고, 그 결과에 따라 화재 안전성능이 확보될 수 있도록 설계하는 것을 말한다. 일정 규모 이상인 특정소방대상물은 반드시 성능위주설계를 거쳐야 한다.

홍영근 서울시 소방재난본부장은 “이번 화재안전조사를 통해 현장 위험요인을 차단하고, 새롭게 건축되는 대규모 창고시설에 대해서도 설계 단계에서부터 한층 강화된 안전기준을 적용하겠다”고 말했다.