구로차량기지 옆 구로동 466 일대 ‘재개발 신통기획’ 확정···최고 40층·1500세대 추진

구로차량기지 인근 노후 저층 주거지역에 최고 40층·1500세대 규모 아파트 단지가 들어선다. 서울시는 구로동 466 일대 재개발 신속통합기획을 확정했다고 22일 밝혔다.

구로동 466 일대는 1970년대 구로공단 배후주거지로 형성된 저층주택 밀집지역이다. 고려대 구로병원, 구로구청 등 생활편의시설이 가깝지만 구로차량기지로 인해 동서 생활권이 오랫동안 단절돼 왔다. 급경사로 이동이 불편하고, 공원과 여가·휴식시설도 부족해 주거환경 개선 요구가 잇따랐다.

서울시는 “이번 기획의 핵심은 단절된 노후 저층 주거지를 주변 지역과 연결된 생활권으로 조성하는 것”이라고 말했다.

대상지 주변에는 모아주택과 신통기획, 역세권활성화사업 등 개발사업이 다수 추진돼 교통량 증가와 생활권 변화가 예상된다. 서울시는 주변 정비사업과 기존 저층 주거지를 함께 고려해 지역 일대 교통·보행·생활환경을 종합적으로 개선할 계획이다.

서울시는 주변 개발에 대비한 교통체계 정비, 여가·돌봄을 아우르는 생활 사회간접자본(SOC) 확충, 급경사 지형을 고려한 보행환경 개선, 주변과 조화를 이루는 도시 경관 조성, 사업성 확보를 위한 맞춤형 인센티브 적용을 5대 원칙으로 정했다.

용도지역을 최대 2단계 상향하고 사업성 보정계수 최대치인 2.0을 적용하는 등 대상지 여건에 맞는 지원을 통해 사업성을 높이고 주택공급 속도를 앞당길 계획이다.

신통기획은 정비계획 수립 초기부터 시와 자치구, 주민, 전문가가 사업성과 공공성, 도시계획 방향을 함께 조율하는 제도다. 정비구역 지정 이후에도 사업시행·관리처분·이주·해체 등 전 과정 절차를 개선해 민간 정비사업이 실제 주택공급으로 신속하게 이어지도록 지원한다.

현재 서울 전역 309개 신통기획 대상지 가운데 191곳이 기획을 완료했다. 이중 70%에 해당하는 141곳은 구역 지정을 마쳤다. 89곳은 추진위원회 또는 조합 설립 인가, 7곳은 사업시행인가를 마쳤다.

구로동 466 일대 신통기획의 상세 내용과 3차원(3D) 시뮬레이션 영상은 ‘신속통합기획 온라인 아카이브’ 웹페이지에서 볼 수 있다.