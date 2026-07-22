방학 중 초등 저학년 돌봄···경북, ‘초등방학 돌봄터’ 29곳 운영

경북도는 ‘우리동네 초등방학 돌봄터’를 경북지역 10개 시·군에서 운영한다고 22일 밝혔다.

이 사업은 방학 중 자녀를 맡길 곳을 찾기 어려운 맞벌이 가정 등의 돌봄 부담을 덜기 위해 마련됐다. 대상은 초등학교 1~3학년생이다.

경북도는 별도의 시설을 새로 짓지 않고 해당 지역 어린이집의 남는 공간과 기존 돌봄 인력을 활용한다고 설명했다. 새 시설을 짓는 비용을 줄이면서 방학 중 늘어나는 돌봄 수요에 대응하기 위해서다.

돌봄터는 학부모의 출·퇴근 시간을 고려해 평일 오전 7시30분부터 오후 7시까지 운영된다. 이 곳에서는 초등돌봄 전담 인력이 배치돼 기초학습 지도와 독서, 창의·체육 활동을 진행하고 점심과 간식도 제공한다.

전담 인력들은 아이들의 출결과 생활을 관리하며 보호자와 소통할 예정이다. 이 사업은 지난해 여름 포항·구미·예천지역 어린이집 1곳씩 모두 3곳에서 시범 운영됐다.

올해는 포항·경주·김천·구미·경산 각 4곳, 영주·영천·청도·고령 각 2곳, 예천 1곳 등 모두 29곳으로 확대됐다.

이치헌 경북도 저출생극복본부장은 “방학에도 돌봄이 중단되지 않도록 지역 어린이집과 돌봄 인력을 적극 활용하겠다”고 말했다.