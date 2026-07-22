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민선 9기 경기도시장군수협의회장에 최대호 안양시장 선출

입력 2026.07.22 11:47

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민선 9기 경기도시장군수협의회장으로 선출된 최대호 안양시장. 안양시 제공

민선 9기 경기도시장군수협의회장으로 선출된 최대호 안양시장. 안양시 제공

경기 안양시는 최대호 안양시장이 민선 9기 경기도시장군수협의회(이하 협의회) 회장으로 선출됐다고 22일 밝혔다.

이날 오전 9시20분 수원시 영통구 경기도경제과학진흥원 광교홀에서 개최된 민선 9기 협의회 임시회의에서 최 시장은 만장일치로 회장에 추대됐다.

최 시장은 오는 2028년 6월까지 협의회를 대표해 경기도 31개 시군의 핵심 현안을 이끌어가는 수장으로 활동하게 됐다. 협의회는 경기도 시군 상호 간 교류와 협력을 증진하고, 공동문제를 협의해 지방자치발전에 기여하기 위해 1996년 구성된 행정협의회다.

최 시장은 당선 소감에서 “경기도민의 삶을 책임지고 계신 시장·군수님들의 뜨거운 열정과 기대를 잘 알기에 어깨가 무겁다”며 “단체장님들께서 오직 시민과 군민만을 바라보고 당당하게 일하실 수 있도록 31개 시·군의 가장 든든한 대변인이 되고, 지방분권과 재정 자립을 위해 힘쓰며, 마음과 지혜를 나누는 상생의 협의회를 만들겠다”고 밝혔다.

최 시장은 “경기도의 민선 9기 도정방침인 ‘공정, 혁신, 포용’을 바탕으로 31개 시장·군수들은 각 지역의 특성에 맞춰 삶의 현장에서 값진 결실을 만들어 낼 것”이라며 “오늘의 공동선언은 대한민국을 선도할 상생 모델의 강력한 이정표이자, 경기도와 시·군이 ‘원팀’으로 협력하는 계기가 될 것”이라고 말했다.

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