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“이별 통보 때 미안한 표정 짓지 않아서”…‘강동구 교제살인’ 20대 남성 첫 재판서 혐의 인정

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이별을 통보한 연인을 흉기와 생활용품 등으로 살해한 20대 남성이 첫 재판에서 혐의를 모두 인정했다.

검찰에 따르면 A씨는 지난달 1일 서울 강동구 소재 피해자 자택에서 피해자를 살해한 혐의를 받는다.

검찰은 "A씨는 피해자로부터 이별을 통보받던 중, 피해자가 미안해하지 않는 표정을 지었다는 이유로 피해자를 살해하기로 마음먹었다"고 밝혔다.

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“이별 통보 때 미안한 표정 짓지 않아서”…‘강동구 교제살인’ 20대 남성 첫 재판서 혐의 인정

입력 2026.07.22 11:52

  • 박민규 기자

  • 기사를 재생 중이에요

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20대 여성을 살해한 혐의로 체포된 20대 남성 A씨가 3일 오후 서울 송파구 서울동부지법에 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)울 위해 출석하고 있다. 안효빈 기자

20대 여성을 살해한 혐의로 체포된 20대 남성 A씨가 3일 오후 서울 송파구 서울동부지법에 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)울 위해 출석하고 있다. 안효빈 기자

이별을 통보한 연인을 흉기와 생활용품 등으로 살해한 20대 남성이 첫 재판에서 혐의를 모두 인정했다.

서울동부지법 형사합의11부(부장판사 고충정)는 22일 살인 혐의 등으로 구속기소 된 A씨(24)의 첫 공판을 진행했다. A씨 측은 “공소사실은 모두 인정한다”면서도 검찰의 전자장치부착명령과 보호관찰 명령에 대해서는 “재범 가능성이 없다”며 기각을 요청했다. 이날 A씨는 수형복 소매를 접어 올리고 마스크를 쓴 채 출석했다가 재판부의 요청에 따라 마스크를 벗고 재판에 임했다. A씨는 국민참여재판은 원하지 않는다는 의사를 밝혔다.

검찰에 따르면 A씨는 지난달 1일 서울 강동구 소재 피해자 자택에서 피해자를 살해한 혐의를 받는다. 검찰은 “A씨는 피해자로부터 이별을 통보받던 중, 피해자가 미안해하지 않는 표정을 지었다는 이유로 피해자를 살해하기로 마음먹었다”고 밝혔다.

A씨는 범행 직후 강동구를 벗어나 타지역 경찰서를 찾아 자수했다. 법원은 “도주 우려가 있다”며 지난달 3일 구속영장을 발부했다. 검찰은 사건 신고 내역, 폐쇄회로(CC)TV 영상, A씨의 휴대전화 등을 확보해 보완수사를 진행한 결과 A씨가 계획적으로 범행을 저질렀다고 판단했다.

A씨는 범행 전 ‘뇌 위치’ ‘두개골 구조’ 등을 검색하고, ‘반복적으로 머리 맞으면…뇌, 정말 괜찮을까?’라는 글이 게시된 블로그도 방문한 것으로 파악됐다. 피해자의 이별 통보 후 피해자가 거부했음에도 피해자의 주거지에 계속 머문 사실도 확인됐다. 검찰은 대검 심리분석 결과 나타난 높은 재범 위험성을 고려해 전자장치 부착명령도 함께 청구하며 지난달 26일 A씨를 구속기소 했다.

피해자 측 변호인은 “다음 기일에 피해자 부친이 유족 대표로 의견을 진술할 수 있게 해달라”고 요청했다. 재판부는 “증거 조사를 심도 있게 진행한 뒤 최종 변론 기일에 유족에게 충분한 기회를 드리겠다”고 답했다. 다음 공판은 오는 8월 26일에 열린다.

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