불법사금융 피해자 절반이 30대 이하···경찰, 종합대책 마련해 대응

경찰이 지난 7개월간 불법 사금융 단속을 벌인 결과 피해가 20~30대 사회초년생에 집중된 것으로 파악됐다. 경찰은 단속 결과를 바탕으로 불법사금융 범죄를 척결하기 위한 종합 대책을 추진하다.

경찰청 국가수사본부는 지난해 11월부터 지난 6월까지 전국 불법사금융 특별단속을 통해 1825건을 적발해 2060명을 검거했다고 밝혔다. 이 가운데 76명은 구속했다. 지난해 같은 기간 대비 검거 건수로는 18.8%, 검거 인원은 16.4% 늘었다.

구체적인 피해 현황을 보면 피해자의 44.8%가 30대 이하로, 사회초년생의 불법사금융 피해가 증가한 것으로 집계됐다. 직업별로는 일용직(34.0%)과 자영업자(26.8%)를 중심으로 피해가 많이 발생했다. 최근 청소년과 외국인 대상 피해도 확인되고 있어 향후 피해 계층이 확대될 가능성도 있다고 경찰은 설명했다. 부산에선 11개국 외국인 노동자를 상대로 국내 체류를 위한 정착 자금을 빌미 삼아 불법으로 대출한 불법사금융업 총책 등 8명이 붙잡혔다.

경찰은 지난해부터 상품권과 차량 등을 이용한 신·변종 수법이 등장하고 있다고 밝혔다. 경기남부청 광역수사대는 지난 1월부터 5월까지 20만원을 빌려주고 30만원을 백화점 모바일 상품권으로 변제받는 상품권 예약 판매 수법으로 피해자 113명으로부터 총 2억2000만원 상당의 미등록대부업을 실시한 피의자 2명을 검거했다.

경찰은 특별단속에도 불법 사금융 범죄 발생 건수가 증가하는 추세이며, 보안 SNS와 대포폰·대포계좌 등으로 추적이 어려워져 고도화된 종합적 대응 전략이 필요하다고 밝혔다. 오는 8월부터 피해자 보호·지원을 강화하기 위해 ‘불법 사금융 원스톱 연계 절차’를 고도화하고, 불법 사금융 사건이 많은 105개 관서부터 전담수사관을 지정하기로 했다. 범죄 분석 결과를 토대로 직업별·연령별 피해자 등에 대한 맞춤형 예방 홍보도 추진한다.

홍석기 국가수사본부장은 “불법 사금융 범죄는 서민의 경제생활뿐만 아니라 미래까지 저당잡는 착취적 금융범죄”라며 “불법 사금융 범죄를 통해 그 누구도 어떠한 이익도 볼 수 없도록 끝까지 추적하겠다”고 밝혔다.