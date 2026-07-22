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본문 요약

국내에 불법체류하면서 무자격으로 자신의 승합차로 소위 '콜뛰기' 영업을 한 태국인이 구속상태로 검찰에 넘겨졌다.

법무부 인천출입국·외국인청은 출입국관리법 위반 혐의로 태국 국적의 불법체류자 A씨를 구속상태로 검찰에 송치했다고 22일 밝혔다.

A씨는 2022년부터 최근까지 5년간 인천공항 등에서 485차례 승합차로 불법 유상운송 영업인 '콜뛰기'를 한 혐의를 받고 있다.

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5년간 불법체류하면서 ‘콜뛰기’ 영업…10억 챙긴 태국인 구속

입력 2026.07.22 12:02

  • 박준철 기자

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국내에 불법체류하면서 ‘콜뚜기’ 불법영업을 한 태국인의 SNS. 법무부 인천출입국·외국인청 제공

국내에 불법체류하면서 ‘콜뚜기’ 불법영업을 한 태국인의 SNS. 법무부 인천출입국·외국인청 제공

국내에 불법체류하면서 무자격으로 자신의 승합차로 소위 ‘콜뛰기’ 영업을 한 태국인이 구속상태로 검찰에 넘겨졌다.

법무부 인천출입국·외국인청은 출입국관리법 위반 혐의로 태국 국적의 불법체류자 A씨(36)를 구속상태로 검찰에 송치했다고 22일 밝혔다.

A씨는 2022년부터 최근까지 5년간 인천공항 등에서 485차례 승합차로 불법 유상운송 영업인 ‘콜뛰기’를 한 혐의를 받고 있다.

A씨는 자신의 SNS 를 통해 고객을 모집한 뒤 거리에 따라 25~55만원의 운송료를 받은 것으로 조사됐다.

또 불법 체류 중인 태국인들을 대상으로 815건의 온라인 자진출국 신고를 대행해주고 5만∼10만원의 수수료를 챙긴 혐의도 받고 있다. 온라인 자진출국 신고의 경우 본인이 스스로 하거나 법적 자격이 있는 행정사 등이 대행해야 한다.

A씨는 이 같은 불법 행위들로 10억원에 달하는 수익을 얻은 것으로 파악됐다.

박재완 인천출입국·외국인청장은 “무자격 불법 운송과 행정 대행은 국민의 안전을 위협하고 외국인의 체류 질서를 훼손하는 중대한 범죄”라며 “외국인의 건전한 체류 질서 확립을 위해 관련 범죄에 대해서는 엄정하게 대응하겠다”고 말했다.

영문번역(English Translation)
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