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본문 요약

한국경제인협회가 하나금융그룹, 한국청소년상담복지개발원 등과 손잡고 학교 밖 청소년의 진로 탐색과 자립을 돕는 '청년애 유스 브릿지' 사업을 추진한다.

한경협은 22일 서울 중구 로얄호텔에서 '청년애 유스 브릿지 학교 밖 청소년 장학지원 사업 발대식'을 열었다.

행사에는 김창범 한경협 상근부회장을 비롯해 이은형 하나금융그룹 부회장, 한정원 한국청소년상담복지개발원 이사장, 장학생으로 선발된 청소년 55명과 현장 사례관리자 등 100여명이 참석했다.

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학교 밖 청소년들, 기업 현장서 꿈 찾는다…경제계, 산업 체험 지원

입력 2026.07.22 12:08

  • 박홍두 기자

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한국경제인협회 제공

한국경제인협회 제공

한국경제인협회가 하나금융그룹, 한국청소년상담복지개발원 등과 손잡고 학교 밖 청소년의 진로 탐색과 자립을 돕는 ‘청년애(愛) 유스 브릿지’ 사업을 추진한다. 경제계가 보유한 다양한 인프라를 활용해 학업 중단 청소년들에게 실질적인 진로 기회와 정서적 지원을 제공한다는 취지다.

한경협은 22일 서울 중구 로얄호텔에서 ‘청년애 유스 브릿지 학교 밖 청소년 장학지원 사업 발대식’을 열었다. 행사에는 김창범 한경협 상근부회장을 비롯해 이은형 하나금융그룹 부회장, 한정원 한국청소년상담복지개발원 이사장, 장학생으로 선발된 청소년 55명과 현장 사례관리자 등 100여명이 참석했다.

김창범 부회장은 “저마다의 고민을 안고 있는 청소년들의 여정을 응원한다며 경제계가 보유한 자원을 연계해 꿈을 향해 나아갈 수 있는 디딤돌이 돼주겠다”고 밝혔다.

이번 사업은 장학금 지급과 기업 인프라를 연계한 산업 현장 체험 프로그램으로 구성됐다. 대학 진학을 준비 중인 전국 17~24세 학교 밖 청소년 중 심리적·경제적 취약성 등을 종합 고려해 선발된 55명에게는 1인당 300만원의 장학금과 학습 도구 키트가 지급된다. 후원 재원은 하나금융그룹이 마련했다.

내년 2월까지 주요 기업 현장을 방문하는 특별 프로그램도 매월 진행된다. 발대식 당일 하나금융의 딜링룸과 화폐박물관 견학을 시작으로 8월 갤럭시코퍼레이션의 로봇 체험, 9월 CJ ENM 스튜디오 센터 견학, 10월 LG상록재단 화담숲 생태 체험, 11월 현대자동차 모터스튜디오 고양 방문 등이 이어진다. 내년 2월에는 한경협과 EBS가 공동 주관하는 멘토링데이로 마무리될 예정이다.

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