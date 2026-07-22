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만취상태로 SUV 몰다 순찰차 2대 ‘쾅’···경찰관 4명 부상

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본문 요약

경기 김포에서 음주운전을 하다가 정차를 요구하는 순찰차 2대를 들이받아 경찰관 4명을 다치게 한 40대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

A씨는 지난 21일 오후 10시 13분쯤 김포 양촌읍의 한 도로에서 술을 마신 채로 자신의 스포츠유틸리티차를 몰다가 순찰차를 들이받아 B경사 등 경찰관 4명을 다치게 한 혐의를 받고 있다.

A씨는 음주운전 의심 신고를 받고 현장에 출동한 경찰의 정차 요구를 무시한 채 운전하다가 순찰차 2대를 들이받은 것으로 조사됐다.

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만취상태로 SUV 몰다 순찰차 2대 ‘쾅’···경찰관 4명 부상

입력 2026.07.22 12:18

수정 2026.07.22 13:00

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  • 박준철 기자

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현장 출동 경찰 정차 요구 무시하고 운전

“순찰차 발견하고 도주하는 과정서 사고”

지난 21일 경기 김포서 음주운전 차량이 순찰차를 들이받아 경찰관 4명 다쳤다. 연합뉴스 제공

지난 21일 경기 김포서 음주운전 차량이 순찰차를 들이받아 경찰관 4명 다쳤다. 연합뉴스 제공

경기 김포에서 음주운전을 하다가 정차를 요구하는 순찰차 2대를 들이받아 경찰관 4명을 다치게 한 40대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

김포경찰서는 특수공무집행방해치상과 도로교통법상 음주운전 혐의로 A씨(40)를 붙잡아 조사하고 있다고 22일 밝혔다.

A씨는 지난 21일 오후 10시 13분쯤 김포 양촌읍의 한 도로에서 술을 마신 채로 자신의 스포츠유틸리티차(SUV)를 몰다가 순찰차를 들이받아 B경사 등 경찰관 4명을 다치게 한 혐의를 받고 있다.

A씨는 음주운전 의심 신고를 받고 현장에 출동한 경찰의 정차 요구를 무시한 채 운전하다가 순찰차 2대를 들이받은 것으로 조사됐다.

이 사고로 B경사가 손목 골절상을 입었고, 다른 경찰관 3명도 타박상 등으로 병원에서 치료받았다.

경찰은 A씨를 현행범으로 체포해 음주 측정한 결과, 혈중알코올농도는 0.08% 이상의 면허취소 상태로 나타났다.

경찰 관계자는 “A씨는 순찰차를 발견한 뒤 도주하는 과정에서 사고를 냈다”며 “A씨에 대해 구속영장 신청 여부를 검토하고 있다”고 말했다.

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