“2조6000억 생산효과 기대”···아산 ‘삼성 HBM 공장’ 첫 삽 뜬다

아산시·삼성전자 상생발전 위한 업무협약 체결 2029년 양산 목표···직접고용 700명 창출 전망

충남 아산시가 이재명 정부의 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트’ 중 전국에서 가장 먼저 착공하며 첨단 반도체 산업 거점 구축에 나선다.

아산시는 22일 삼성전자와 대규모 첨단 반도체 투자의 성공적인 추진과 상생 발전을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 삼성전자가 배방읍 온양사업장 내 HBM(고대역폭 메모리) 생산공장 증설을 추진하면서 이뤄졌다. 해당 사업은 정부가 추진 중인 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트’ 가운데 전국에서 가장 먼저 착공하는 사업이라는 점에서 주목받고 있다.

새로 조성되는 공장은 축구장 4개 규모인 3만1000㎡(약 9400평)의 클린룸을 갖춘 첨단 생산시설이다. 오는 10월 착공해 2029년 5월 HBM 양산을 목표로 하고 있으며 사업이 완료되면 온양사업장 연면적은 기존 27만㎡에서 42만㎡로 확대된다.

경제적 파급효과도 클 것으로 전망된다. 공장 가동 시 약 700명의 직접 고용이 창출되고 건설 기간에는 하루 평균 3400명의 인력이 투입될 예정이다. 생산 유발 효과는 약 2조6000억원에 이를 것으로 예상된다.

시는 이번 투자 유치를 위해 사전상담창구 운영과 실무종합심의회 조기 개최 등 원스톱 행정지원 체계를 가동해 왔다. 또 김범수 부시장을 단장으로 12개 국·소, 29개 부서가 참여하는 ‘삼성 투자 행정지원 추진단’을 구성해 인허가 절차를 지원했다.

그 결과 재해영향평가 협의 기간은 45일에서 7일로, 도로점용 처리 기간은 5일에서 1일로 단축됐다.

시 관계자는 “통상 인허가 신청부터 착공까지 10~12개월이 걸리던 절차를 3개월로 줄인 것”이라며 “이번 투자가 지역 상권 활성화와 공동주택 개발 등 민간 투자 확대로 이어질 것”이라고 말했다.