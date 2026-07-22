코에 물혹 생긴 ‘이 질환’ 환자, 한해 90일 넘게 스테로이드 치료제 먹으면 부작용 위험 ‘껑충’

콧속에 물혹(용종)을 동반한 만성 비부비동염 환자가 스테로이드 치료제를 90일 넘게 복용하면 골괴사·골다공증 등 부작용 위험이 높아진다는 연구 결과가 나왔다. 연구진은 분석 결과를 바탕으로 연간 누적 사용량에 기반한 안전 사용 기준이 필요하다고 밝혔다.

세브란스병원 이비인후과 나민석 교수, 연세대 의과대학 의생명시스템정보학교실 정인경·이명지 교수 연구팀은 비용종성 만성 비부비동염 환자의 먹는 스테로이드 누적 사용량과 부작용 발생 위험 간 관계를 규명했다고 22일 밝혔다. 해당 연구 결과는 국제학술지 ‘미국의학협회지 이비인후·두경부외과(JAMA Otolaryngology-Head&Neck Surgery)’에 게재됐다.

콧속 점막과 부비동에 염증이 발생해 장기간 지속되는 만성 비부비동염은 코막힘, 후각 저하, 안면 압박감 등을 유발해 삶의 질을 떨어뜨리고 재발 또한 잦아 환자의 부담이 큰 질환이다. 전체 환자 중 약 3분의 1은 코안에 물혹이 생기는 비용종성 만성 비부비동염 환자인데, 제2형 염증과 호산구성 염증을 동반하는 경우가 많다. 치료의 핵심이 바로 이 염증을 조절하는 데 있기 때문에 증상이 악화될 때는 먹는 코르티코 스테로이드 치료제를 흔히 사용하지만 반복해서 장기간 사용할 경우 골다공증, 당뇨, 심혈관질환, 감염 등 부작용 위험이 높아질 수 있다.

연구진은 해당 치료제 사용에 관한 국제 진료지침에서도 단기간만 사용하도록 권고하고 있을 뿐 구체적으로 얼마나 오래 사용하면 부작용 위험이 높은지에 대한 기준은 명확히 제시하지 않고 있어 연구를 진행했다. 2010~2016년 새롭게 비용종성 만성 비부비동염을 진단받고 먹는 스테로이드를 한 번 이상 처방받은 성인 중 무혈성 골괴사, 골다공증, 폐렴 등 부작용이 발생한 환자 5만1647명의 건강보험심사평가원 자료를 부작용이 발생하지 않은 대조 사례와 비교 분석했다.

그 결과, 먹는 스테로이드 처방일수가 연간 90일을 넘는 환자군에서 무혈성 골괴사 위험이 2.4배, 골다공증 위험이 1.6배, 폐렴 위험이 1.4배 높게 나타났다. 연간 누적용량이 1g을 넘는 경우에도 부작용 위험이 23% 높아져 무혈성 골괴사와 폐렴 외에 이상지질혈증, 심부전, 고혈압 등의 위험도 함께 증가했다.

반면 처방 간격은 부작용 위험에 뚜렷한 영향을 주지 않았다. 먹는 스테로이드를 일정 간격을 두고 처방하더라도 누적 사용량이 많아지면 부작용 위험이 증가할 수 있다는 점을 시사하는 결과다.

나민석 교수는 “기존 진료지침은 먹는 스테로이드를 단기간 사용하도록 권고했지만, 단기간의 구체적 기준이 부족해 실제 진료에 일관되게 적용하기 어려웠다”며 “이번 연구는 스테로이드 처방 횟수나 간격보다 연간 누적 사용량 관리가 중요하다는 점을 확인함으로써 비용종성 만성 비부비동염을 장기 관리할 때 생물학적 제제를 포함한 스테로이드 절감 치료로의 전환 필요성을 뒷받침하는 근거가 됐다”고 말했다.