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경남도·창원시, 소방본부 시스템 연계···재난·구조 효율 대응

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본문 요약

경남소방본부는 재난과 구조구급에 효율적으로 대응하려고 창원소방본부와 영상 정보 등의 시스템 연계를 추진한다고 22일 밝혔다.

경남소방본부는 올해 2회 추경안에 포함된 예산 4억7000만원을 들여 1∼3단계로 나눠 연말까지 창원소방본부와 전사 시스템을 연동한다.

경남소방본부는 1단계로 구축한 119상황전파시스템을 창원소방본부에 공개하는 형태로, 이달 중순부터 경남 17개 시군에서 발생한 실시간 정보를 공유하기 시작했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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경남도·창원시, 소방본부 시스템 연계···재난·구조 효율 대응

입력 2026.07.22 13:30

  • 김정훈 기자

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경상남도119종합상황실. 경향신문 자료사진

경상남도119종합상황실. 경향신문 자료사진

경남소방본부는 재난과 구조구급에 효율적으로 대응하려고 창원소방본부와 영상 정보 등의 시스템 연계를 추진한다고 22일 밝혔다.

2010년 7월 창원·마산·진해 등 3개 시가 합친 통합 창원시가 출범하면서 경남소방본부가 담당하던 창원시에 소방자치권이 부여된 창원소방본부가 따로 생겼다.

그동안 두 소방본부는 화재 등 재난·구조구급 상황 발생 때 전산 시스템이 연결돼 있지 않아, 전화 통화나 무전으로 정보를 교환해 실시간 정보 공유가 원활하지 못했다.

경남소방본부는 올해 2회 추경안에 포함된 예산 4억7000만원을 들여 1∼3단계로 나눠 연말까지 창원소방본부와 전사 시스템을 연동한다.

경남소방본부는 1단계로 구축한 119상황전파시스템을 창원소방본부에 공개하는 형태로, 이달 중순부터 경남 17개 시군(창원시 제외)에서 발생한 실시간 정보를 공유하기 시작했다.

이어 2·3단계로 두 소방본부가 각각 운영하는 긴급 구조 표준 시스템의 연동을 추진한다. 시스템 연계 작업이 마무리되면 경남과 창원 소방본부가 119 신고 접수 단계부터 상대방 소방 정보를 실시간으로 서로 확인할 수 있다.

연말까지는 경남 17개 시군에 제공해온 소방 정보를 창원시와 관내 5개 구청에도 제공할 계획이다. 경남소방본부 관계자는 “두 기관의 시스템이 연동되면 구조구급에 더 효율적으로 대처할 것”이라고 말했다.

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